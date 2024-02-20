شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق مركبات فضائية تذهب لأبعد حدود للأرض لمكافحة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا لإرسال مركبتين فضائيتين صغيرتين إلى أطراف الأرض لجمع البيانات التي ستساعد في مكافحة تغير المناخ، ستنطلق الأقمار الصناعية "Cubesats"، في الطاقة الإشعاعية القطبية لتجربة الأشعة تحت الحمراء البعيدة (PREFIRE)، خلال ربيع عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستصل إلى ارتفاع يتراوح بين 292 و403 ميلًا (470 و650 كيلومترًا)، وفوق الأرض، ستستقر المركبتان الفضائيتان في مدارات قريبة من القطبية، وتتقاطعان في الغلاف الجوي.

ستقيس PREFIRE الطيف الكامل للحرارة المفقودة من المناطق القطبية للأرض، وتعمل هذه المناطق المتجمدة من كوكبنا بشكل فعال بمثابة منظم حرارة للأرض، حيث تنظم المناخ عن طريق تنفيس الطاقة الزائدة الواردة في المناطق الاستوائية.

وقال بريان دروين، نائب الباحث الرئيسي للمهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان: "لدينا القدرة على اكتشاف بعض الأشياء الأساسية حول كيفية عمل كوكبنا"، مضيفا "في التوقعات المناخية، الكثير من عدم اليقين يأتي مما لا نعرفه عن القطبين الشمالي والجنوبي ومدى كفاءة الإشعاع المنبعث في الفضاء، ولم يتم إدراك أهمية هذا الإشعاع في معظم عصر الفضاء، لكننا نعرف الآن ونهدف إلى قياسه."

وعلى الرغم من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل خطرا على البشر والحياة البرية في جميع أنحاء الكوكب، لا يوجد مكان على وجه الأرض يشعر بتأثير تغير المناخ أكثر من القطب الشمالي.

ارتفعت درجة حرارة هذه المنطقة القطبية، الواقعة في أقصى شمال الأرض، بمعدل أسرع بثلاث مرات من أي مكان آخر في العالم. ونتيجة لذلك، انخفض الجليد البحري الشتوي في القطب الشمالي بما يزيد على 15900 ميل مربع (41200 كيلومتر مربع) سنويا، وهو ما يشكل خسارة قدرها 2.6% كل عقد.

كما أن الطرف الآخر من الأرض، القطب الجنوبي. يعانى من نفس الأمر، حيث تفقد الصفائح الجليدية كتلتها بمعدل متوسط يبلغ حوالي 150 مليار طن سنويًا.

تعد التغيرات في هذه المناطق القطبية لها تداعيات في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على درجة الحرارة وكذلك دوران المحيطات.