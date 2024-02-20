شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أول مختبر لشريحة "نيورالينك" قادر على التحكم بالماوس من خلال التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "نيورالينك" إن أول مريض بشري زرعت له شريحة دماغية من شركة نيورالينك يبدو أنه تعافى تمامًا وأصبح قادرًا على التحكم في فارة الكمبيوتر باستخدام أفكاره، وقال ماسك في حدث Spaces على وسائل التواصل الاجتماعي: "التقدم جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى تمامًا، دون أي آثار سيئة ندركها، يستطيع المريض تحريك الفأرة حول الشاشة بمجرد التفكير"، بحسب موقع gadgets360 الهندى.

وقال ماسك إن شركة Neuralink تحاول الآن الحصول على أكبر عدد ممكن من النقرات على زر الماوس من المريض، ولم ترد شركة نيورالينك على الفور على طلب رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل.

ونجحت الشركة في زرع شريحة على أول مريض بشري لها الشهر الماضي، بعد حصولها على الموافقة على توظيف التجارب البشرية في سبتمبر، وقالت شركة نيورالينك إن الدراسة تستخدم روبوتًا لوضع واجهة دماغية حاسوبية مزروعة جراحيًا في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة، مضيفة أن الهدف الأولي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم.

لدى Musk طموحات كبيرة لشركة Neuralink، قائلاً إنها ستسهل الإدخال الجراحي السريع لأجهزتها ذات الرقائق لعلاج حالات مثل السمنة والتوحد والاكتئاب والفصام، وقد واجهت شركة Neuralink، التي بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار العام الماضي، دعوات متكررة للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها، وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه تم تغريم الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأمريكية فيما يتعلق بحركة المواد الخطرة.