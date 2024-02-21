شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطرح AirPods 4 وAirPods Max مع USB-C هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال شركة آبل تخطط لإصدار العديد من نماذج AirPods الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لأحدث المعلومات التي شاركها مارك جورمان من بلومبرج.

في طبعة أكتوبر 2023 من رسالته الإخبارية Power On، قال جورمان إن شركة Apple تخطط لإطلاق طرازين من الجيل الرابع من AirPods وتحديث AirPods Max في "أواخر عام 2024"، وأكد، أن هذه الخطة "لا تزال جارية".

يتوقع Gurman أن يتميز الجيل الرابع من AirPods للمبتدئين بتصميم جديد مع ملاءمة أفضل وجودة صوت محسنة وعلبة شحن محدثة بمنفذ USB-C، ويتوقع أيضًا أن تكون سماعات AirPods من الجيل الرابع متطورة مع إلغاء الضوضاء النشط ومكبر صوت في علبة الشحن يمكنه تشغيل صوت لتتبع موقع Find My.

وقال إن شركة آبل تخطط لإيقاف الجيل الثاني والجيل الثالث من سماعات AirPods بعد إطلاق طرازي الجيل الرابع.

ستحتوي AirPods Max المحدثة على منفذ USB-C بدلاً من Lightning للشحن وتشغيل الصوت السلكي، ولكن لا توجد تغييرات رئيسية أخرى، وفقًا لـ Gurman، وقال إن سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن قد تكون متاحة أيضًا بألوان جديدة، وتتضمن خيارات الألوان الحالية الأخضر والوردي والفضي والأزرق السماوي والرمادي الفلكي.

يتوقع Gurman أن يتم إطلاق AirPods Pro الجديدة في عام 2025 مع تغييرات في التصميم وشريحة محدثة، والتي قد تشير إلى شريحة H3 لتحسين جودة الصوت.

وكشفت شركة آبل عن الجيل الثالث من AirPods خلال حدثها في أكتوبر 2021، بينما تم الإعلان عن AirPods Max في بيان صحفي في ديسمبر 2020.

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