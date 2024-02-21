شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة ضبط موبايلك الإيفون واستعادة ضبط المصنع.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم معظم شركات الهاتف الخلوي خطط ترقية سخية في الوقت الحاضر، مما يجعل من السهل الحصول على أحدث هاتف iPhone دون خسارة الكثير من النقود.

وتتضمن عملية الترقية الرسمية لدى غالبية تجار التجزئة خطوة إعادة ضبط المصنع، مما يضمن مسح جميع بياناتك وتنظيفها ومنع أي مستخدمين لاحقين من الوصول إلى ملفاتك.

وإذا كنت تتطلع إلى بيع جهازك بنفسك، فستحتاج إلى معرفة كيفية إعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك ومسحه نظيفًا، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

ومن الجيد أيضًا معرفة كيفية عمل العملية قبل التوجه إلى AT&T أو Verizon للترقية ، وبهذه الطريقة يمكنك التأكد من إزالة بياناتك الشخصية بأمان من هاتفك القديم.

ولحسن الحظ، فإن العملية مماثلة في جميع أجهزة iPhone الحديثة، بما في ذلك iPhone 15 الجديد.

وفيما يلي كيفية إعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك ومسح محرك الأقراص الخاص به قبل التخلي عنه.

كيفية إعادة ضبط جهاز iPhone 15 والموديلات الأخرى أسهل طريقة لإعادة ضبط جهاز iPhone الخاص بك هي إيقاف تشغيله و تُسمى هذه الطريقة غالبًا "إعادة التعيين الناعم" لأنها، على عكس إعادة ضبط المصنع، لن تفقد أي بيانات، ولن تحذف أي شيء من هاتفك.

فكر في إعادة التعيين الناعم عندما يعمل هاتفك ببطء، أو إذا لم يتم تشغيل التطبيق أو العمل بشكل صحيح، أو إذا كنت تواجه مشكلة بسيطة ولكن جهاز iPhone الخاص بك لا يزال مستجيبًا.

وغيرت شركة Apple كيفية إجراء إعادة التعيين الناعم على أجهزة iPhone من السلسلة X و11 و12 و13 و14، حيث تتطلب منك إعادة التعيين الناعم الضغط باستمرار على زرين، و تنتقل هذه العملية أيضًا إلى إعادة ضبط جهاز iPhone 15.

كل ما تفعله هنا هو إيقاف تشغيل هاتفك.

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر السكون/الاستيقاظ وزر خفض مستوى الصوت على أجهزة iPhone X والموديلات الأحدث، ستجد زر النوم الاستيقاظ على الجانب الأيمن من الهاتف.

الخطوة 2: ضع إصبعك على شريط التمرير الذي يظهر لإيقاف التشغيل ، ثم اسحب إلى اليمين.

الخطوة 3: بمجرد عدم وجود أي شيء على الشاشة وتحولها إلى اللون الأسود، اضغط مع الاستمرار على زر السكون/الاستيقاظ مرة أخرى حتى يظهر شعار Apple لإعادة تشغيله مرة أخرى.

إذا كنت تستخدم iPhone SE أو iPhone 8 أو إصدارًا أقدم، فيمكنك إيقاف تشغيل iPhone الخاص بك ببساطة عن طريق الضغط باستمرار على زر Sleep/wake حتى يظهر شريط التمرير.