شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيبة منتفخة تشبه الفضاء أحدث تصميمات أبل لنظارة Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن حقيبة خاصة لحفظ نظارة Apple Vision Pro ، والتى تأتى في شكل حقيبة بيضاء منتفخة مصممة لحماية سماعة الواقع المختلط التي تبلغ قيمتها 3500 دولار عند حملها أثناء التنقل.



وبحسب التقرير فإن الغلاف الخارجي للحافظة مصنوع من مادة مقاومة للتمزق: وهي مادة من النايلون تستخدم غالبًا في المعدات الخارجية لجعل المنتجات مثل الخيام متينة ومقاومة للماء، وفقًا لشركة Apple.

وكشفت الشركة أيضا، أن الحقيبة للوهلة الأولى تعد متميزة بصريًا عن مجموعة منتجات أبل من حافظات الأجهزة مثل آيفون، ويبدو أن البعض قد اندهش من تصميمها، وفقت لتقرير بيزنس انسايدر.

وقال ديريك جي، أحد مستخدمي تيك توك، في مقطع فيديو نشره حول أفكاره حول قضية Vision Pro : "أعتقد أن هذا هو أكثر شيء لم يفعلوه منذ فترة طويلة وأعتقد أن فريق التصميم استمتع كثيرًا بصنعه.

جي ليس المراجع التقني الوحيد الذي لاحظ تصميم منتجات أبل غير المعتاد على ما يبدو ، وفي مراجعة بالفيديو على اليوتيوب للحالة، وصف فايز علي مظهرها بأنه "مستقبلي" ويذكرنا ببدلة الفضاء التابعة لوكالة ناسا. وقالت قناة TechWeWant ، وهي قناة على اليوتيوب تستعرض أحدث المنتجات التقنية، في تقييمها إن الحقيبة تبدو وكأنها وسادة وحقيبة نوم، وقال مات جراي إنه يستطيع أن يتخيل نفسه وهو يريح رأسه على الحقيبة المنتفخة أثناء الرحلة.

وقال جي في مقطع الفيديو الخاص به على TikTok: "إنهم يريدون إثارة هذا الشعور ليس بالمستقبل القريب، ولكن بالمستقبل الذي نفكر فيه جميعًا، وهو السفر إلى الفضاء أو شيء من عالم آخر".

في حين أن بعض المصممين قد لاحظوا تصميم منتج أبل الجديد الشبيه بالفضاء، إلا أن أحدهم يقول إن جمالية العلبة لا تختلف كثيرًا عن نمط منتجات أبل السابقة.

ويقول الدكتور كليف شين، الأستاذ المشارك في التصميم الصناعي في جامعة إلينوي أوربانا شامبين، إن الشكل العام للمنتج "بسيط" ويعرض "تعقيدًا بصريًا" من خلال استخدامه للمواد الناعمة التي تخلق تجاعيد على السطح الخارجي.

ويقول شين، إن المظهر البسيط والدقيق يتماشى مع استراتيجية التصميم النموذجية لشركة Apple والتي يعتقد أن الشركة "تفوقت" فيها عند صياغة اللغة المرئية لأجهزة مثل iMac.

وقال شين لـ BI: "أعتقد أنه يتماشى مع ما اتبعته شركة ابل باستمرار حتى الآن، على الرغم من أن شركة آبل قد اختارت مادة مختلفة لحافظة Vision Pro وهو خروج عن القاعدة إلا أنها تتماشى مع فلسفتها التصميمية الراسخة.

في حين يتم الإشادة بالمظهر المبتكر لهذه القضية، لا يزال الناس لديهم بعض المخاوف بشأنها، وقال علي في مقطع الفيديو الخاص به إن الحقيبة "ضخمة" وغير متأكد مما إذا كان الحجم يحبها، وبالمثل، قالت TechWeWant إن الحالة تشغل معظم المساحة في حقيبة ظهر المراجع، وأشار جراي إلى أن لونه الأبيض "عالٍ" ويمكن أن يجعله "عرضة للتلف والأوساخ".

على الرغم من المخاوف، يتفق المراجعون على أن الحافظة تناسب سماعات الرأس وملحقات Vision Pro الخاصة بهم بشكل جيد، ويعتقدون أيضًا أن سطحه الذي يشبه الوسادة سيكون بمثابة حاجز مفيد لحماية أجهزتهم باهظة الثمن.