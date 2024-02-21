شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل شركة أبل مارك جورمان: Apple Vision Pro 2 على بعد 18 شهرًا على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال أمامنا 18 شهرًا على الأقل لإصدار الجيل الثاني من سماعة الرأس Vision Pro من Apple، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج.

في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية "Power On"، قال جورمان إنه من المحتمل أن تكون شركة Apple على بعد عام ونصف على الأقل من إصدار الجيل الثاني من سماعة الرأس Vision Pro، ومن المقرر إطلاقها في أواخر أغسطس 2025 على أقرب تقدير، وأشار جورمان إلى أن شركة Apple مهتمة بشدة بالأسباب التي تجعل العملاء الذين يختارون إعادة سماعات الرأس Vision Pro من الجيل الأول يفعلون ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى نقل التعليقات من متاجر البيع بالتجزئة إلى المقر الرئيسي للشركة للمساعدة في تحسين الإصدار التالي من الجهاز.

يستبعد هذا الخبر بشكل فعال فكرة تلقي Vision Pro تحديثات سنوية مثل iPhone أو Apple Watch، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتبع دورة تحديث أطول يمكن أن تتجاوز حتى تلك الخاصة بجهاز iPad.

ذكر محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo وشركة أبحاث السوق Omdia سابقًا إطارًا زمنيًا لإطلاق الجيل الثاني من سماعات الرأس Vision Pro في عام 2027، ويقال أنه من الممكن ألا تكون هناك تحديثات لأجهزة Vision Pro حتى ذلك الحين، مما يعني أن Vision Pro قد يصل إلى 54 شهرًا دون تحديث منذ الإعلان عن الجيل الأول إلى الثاني، وفي الوقت نفسه، يمكن لشركة أبل أن تطلق سماعة رأس Vision بأسعار معقولة في عام 2025 تقريبًا، وفقًا لكل من The Information وBloomberg.

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