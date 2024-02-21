شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية مشاركة الألعاب على نينتندو سويتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز الألعاب Nintendo Switch للمستخدمين مشاركة الفيديو جيمز مع الاخرين، وهي طريقة رائعة لتجربة المزيد من أفضل ألعاب Switch دون إنفاق الكثير من المال.

وبحسب موقع TOI الهندى، فطالما أن لديك نسخة رقمية من لعبة ما في حسابك، يمكنك بسهولة مشاركة هذه اللعبة مع صديق عبر Switch الأصلي وSwitch OLED وحتى Switch Lite، وفيما يلى كيفية مشاركة الألعاب على Nintendo Switch.

تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول على جهاز Switch أخر، لكن يجب ملاحظة أنك ستشارك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك مع حساب Nintendo الخاص بك.

ويتضمن ذلك جميع الألعاب المسجلة في حسابك بالطبع، ولكن أيضًا أي معلومات عن بطاقة الائتمان والمكافآت المسجلة لديك، وقبل البدء، تأكد من أنك مرتاح لمشاركة هذه المعلومات مع صديق.

الخطوة 1: قم بشراء اللعبة باستخدام حساب Nintendo الخاص بك. تبدو الخطوة الأولى واضحة، ولكن من الضروري أن تقوم بشراء لعبة Switch التي ترغب في مشاركتها على حساب Nintendo الخاص بك. بمعنى آخر، الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إليه عادةً على نظام Switch الخاص بك.

الخطوة 2: توجه إلى المتجر الإلكتروني كما تفعل عادةً، وقم بشراء اللعبة، ثم قم بتنزيلها بالكامل على النظام

الخطوة 3: قم بإلغاء تسجيل المفتاح الأول الخاص بك باعتباره وحدة التحكم الأساسية الخاصة بك. انتقل إلى متجر eShop مرة أخرى وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الشاشة، وسترى خيارًا محددًا بوحدة التحكم الأساسية . قم بإلغاء تنشيط هذا. طالما أنك لا تزال مسجلاً الدخول إلى حساب Nintendo الخاص بك على وحدة التحكم هذه ولديك اتصال بالإنترنت، فسيظل بإمكانك الوصول إلى ألعابك.

الخطوة 5: قم بإجراء التبديل الثاني على وحدة التحكم الأساسية الجديدة الخاصة بك.

الخطوة 6: على جهاز Nintendo Switch الثاني، الذي ستشارك الألعاب معه، قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Nintendo المستخدم على النظام الأول. نظرًا لأنك قمت بالفعل بإلغاء تسجيل المحول الأول، فسيتم تلقائيًا تغيير المحول الثاني إلى وحدة التحكم الأساسية الخاصة بك.

الخطوة 7: قم بتنزيل اللعبة التي تريد لعبها بالكامل.