شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تشرح كيفية عمل ملخصات رسائل Android Auto AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google أن Android Auto "سيقوم تلقائيًا بتلخيص النصوص الطويلة أو الدردشات الجماعية المزدحمة" بشكل تلقائي، بينما ينتظر المستخدمين تشغيل ميزة مساعد Google، وفقاً لموقع 9to5mac.

إليك المزيد حول كيفية عمل ملخصات رسائل الذكاء الاصطناعي على Android Auto.

تجدر الإشارة إلى كيفية تصنيف ملخصات رسائل الذكاء الاصطناعي رسميًا على أنها إحدى ميزات مساعد Google، وعلى الرغم من أن جميع المخرجات الصوتية على Android Auto يتم تشغيلها بواسطة المساعد، إلا أن الإعلان في شهر يناير قد نسب الفضل إلى "Android Auto" باعتباره المسؤول عن هذه الإمكانية.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن مستند الدعم يتحدث فقط عن توفر هذه الميزة على Android Auto، فمن المثير للاهتمام إلى حد ما كيف تقول Google في البداية "يمكنك تلقي ملخصات الرسائل للرسائل الطويلة على جهاز Android الذي يدعم المساعد" (التأكيد على ذلك).

لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه الميزة متاحة في عوامل الشكل الأخرى ذات الصوت الثقيل، مثل سماعات الرأس.

كيفية الاشتراك في ملخصات رسائل Android Auto

هناك طريقتان للاشتراك في هذه الميزة، يتضمن المسار اليدوي الانتقال إلى إعدادات Android Auto > الإشعارات > تشغيل ملخصات رسائل AI، إن مفتاح التشغيل/الإيقاف هذا متاح بالفعل، تتضمن الطريقة الأخرى مطالبة Google لك عند توفرها لأول مرة، ما عليك سوى قول "نعم" لمنح "الموافقة على التلخيص" أو "لا" ليقوم المساعد بتشغيل الرسالة بالكامل، يمكنك تمكينه في وقت لاحق من الإعدادات.

ما هي الرسائل التي تحصل على ملخصات الذكاء الاصطناعي يمكن لمساعد Google على Android Auto تلخيص "رسالة واحدة طويلة أو رسائل متعددة من نفس المرسل أو المجموعة"، تُعرّف Google الرسالة الطويلة بأنها "أكثر من 40 كلمة".



خصوصية الذكاء الاصطناعي وإلا، فسيقوم المساعد بقراءة الرسالة بدون تلخيص، إذا كانت هناك محادثات متعددة من مرسلين أو تطبيقات مختلفة، فسيقرأها المساعد واحدة تلو الأخرى، المثال الوحيد الذي قدمته Google كان عبارة عن رسالة مكونة من 3 أسطر تبدأ بـ "لذا بخصوص العشاء الليلة، كنت أفكر..." ويتم تلخيصها على النحو التالي: "سألت بريانا عما إذا كنت تريد تناول وجبة تايلاندية على العشاء وما إذا كنت لا تزال قادرًا على فعل ذلك".خصوصية الذكاء الاصطناعي

تحذر جوجل من أنه "قد تكون هناك أخطاء" نظرًا لأن "الذكاء الاصطناعي يولد ملخصات رسائلك"، على صعيد الخصوصية، "لا يقوم المساعد بتسجيل الرسائل أو الملخصات"، بينما "لا يتم استخدام التفاعلات لتدريب نموذج اللغة (LLM)"، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لردود Magic Compose في رسائل Google، لا تحدد Google النموذج المستخدم.