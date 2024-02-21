شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق للتعامل مع الاحتباس الحرارى.. من إلقاء فضلات الحيتان فى البحر لحجب أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر المشاريع الطموحة كل شيء بدءًا من وضع المواد الكيميائية فى السحب لحجب الشمس إلى صب فضلات الحيتان في البحر، ولعل الهدف هو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عبر ما يسمى بعمليات "الهندسة الجيولوجية" و"احتجاز الكربون"، للمساعدة في التخفيف من تغير المناخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل الهندسة الجيولوجية على عكس حرارة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء للحد من تغير المناخ، في حين أن احتجاز الكربون يلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إما بشكل مباشر أو عن طريق احتجازه في المطر من بين تقنيات أخرى.

حجب الشمس بجزيئات الكبريت دعم البيت الأبيض بحذر إجراء المزيد من الأبحاث حول فكرة مستوحاة مباشرة من الخيال العلمي، وهى "حجب الشمس" لتبريد الغلاف الجوي.

وقال التقرير الصادر بتكليف اتحادي إن هناك "حجة مقنعة للبحث لفهم الفوائد والمخاطر المحتملة بشكل أفضل".

ويدعم هذه الفكرة ملياردير التكنولوجيا بيل جيتس، الذي قام بتمويل دراسة كبيرة في جامعة هارفارد حول جدوى تحليق الطائرات النفاثة في الغلاف الجوي في آلاف المهام لإطلاق غبار الكربونات وتبريد الكوكب، لكن تم التخلي عن المشروع بعد احتجاجات من مجموعات السكان الأصليين.

تقنية التبريد من خلال السحب هناك تقنية أخرى يعتقد أنصار الهندسة الجيولوجية الشمسية أنها يمكن أن تنجح وهي "تفتيح السحابة البحرية"، حيث يتم حقن السحب فوق المحيط بقطرات صغيرة لجعلها أكثر سطوعًا وأكثر انعكاسًا.

يهدف مشروع بقيمة 64.5 مليون دولار من جامعة ساوثرن كروس إلى رش خليط يحتوي على ملح البحر في السحب المنخفضة الارتفاع في محاولة لتبريد المياه حول الحاجز المرجاني العظيم.

يأمل تفتيح السحابة البحرية في عكس ضوء الشمس عن طريق توصيل المواد (بما في ذلك ملح البحر) إلى السحب مثل الركام الطبقي لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري بسرعة.

وحذر البعض من أن ذلك قد يثير الصراع، على سبيل المثال إذا استخدمت إحدى الدول الهندسة الجيولوجية لتبريد منطقة معينة وتسببت في حدوث مشكلات في منطقة أخرى.

قال الدكتور جينس هولتفويث، كبير المحاضرين في الجيولوجيا، كلية الصحة وعلوم الحياة بجامعة تيسايد، "تسعى هندسة الطاقة الشمسية إلى توفير إجراء سريع لتبريد الغلاف الجوي للأرض مؤقتًا خلال الوقت الذي يستغرقه خفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون، الغازات الدفيئة الرئيسية في الغلاف الجوي هي ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهي عملية بطيئة".

إنقاذ الكوكب بفضلات الحيتان وتهدف تجربة تستخدم براز الحوت إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بفضل العوالق النباتية، حيث تمتص العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويأمل الباحثون في زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات من 30 إلى 50%.

تمتص أزهار العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية الأربعة التي تساهم في تغير المناخ، وبعد أن تتغذى على ثاني أكسيد الكربون، تطلق العوالق النباتية الأكسجين في المقابل.

ويأمل البروفيسور السير ديفيد كينج، رئيس مركز إصلاح المناخ بجامعة كامبريدج، أن تتمكن التكنولوجيا، التي تستخدم فضلات الحيتان الاصطناعية "لإطعام" العوالق، من التقاط نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم.

امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء يعد الالتقاط المباشر للهواء (DAC) أحد أكثر الطرق طموحًا، وأكثرها تكلفة، للتعامل مع تغير المناخ، وذلك باستخدام التفاعلات الكيميائية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ويوجد أكثر من 100 مشروع لـ DAC حول العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وفي أمريكا، كشفت شركة Heirloom الناشئة عن منشأة لالتقاط الهواء المباشر في كاليفورنيا في نوفمبر 2023، باستخدام الحجر الجيري لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وقال شاشاك سامالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Heirloom، إن المنشأة "هي أقرب شيء على الأرض لدينا إلى آلة الزمن، لأنها يمكن أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بتغير المناخ".