شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفض وضع آيفون الرطب فى الأرز لتجفيفه على عكس الشائع.. وترد: يضر بالهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقوع الهاتف فى الماء أو تعرضه للبلل بأىّ من الأشكال يحدث للكثيرين، ومن حسن حظنا أن هناك عنصرًا أساسيًا منزليًا واحدًا يقترحه الإنترنت باستمرار فى أنه سيسحب هذا السائل ويحفظ الهواتف وهو الأرز غير المطبوخ، ولكن على عكس النصائح الشائعة، تنصح شركة أبل مثل معظم العاملين في الدعم الفني، صراحةً بعدم وضع هاتفك المبلل فى كيس من الأرز.

وقالت أبل: "لا تضع جهاز آيفون الخاص بك في كيس من الأرز"، وأضافت وثائق دعم أبل أن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز آيفون الخاص بك.

وتتناول مستندات الدعم التي رصدتها Macworld لأول مرة من الناحية الفنية ما يجب فعله عندما تحصل على تنبيه الكشف عن السوائل على جهاز iPhone الخاص بك، إنهم ليسوا فقط في وضع حد لأسطورة الإنترنت الطويلة الأمد.

ولتحقيق هذه الغاية، اقترحوا أيضًا تجنب استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل مجففات الشعر، أو الهواء المضغوط لتفجير السوائل، وأيضًا لا تقم بإدخال قطع القطن أو المناشف الورقية في منافذ الشحن أيضًا.

وبدلاً من ذلك، تقترح شركة Apple الضغط بهاتفك على يدك مع توجيه الموصل لأسفل ، فكر في الأمر مثل إخراج الماء من أذنك بعد السباحة ، بعد ذلك اتركه في منطقة ذات تدفق هواء جيد حتى يجف وانتظر 30 دقيقة قبل شحنه.

وإذا استمر ظهور التنبيه، فاترك الهاتف وانتظر فقط قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف حقًا، افصل كابل الشحن وأعد توصيله إذا كان الهاتف جافًا ولكن لا يزال لا يشحن.

ولسنوات كان من المفترض أن يكون الأرز هو الشيء الذي من شأنه أن يجفف الأجهزة الإلكترونية المغمورة بالمياه بشكل أسرع، إنه مجفف افترض الناس أنه سيسحب سائلًا إضافيًا، ولكن تركه لفتره من الوقت هو الأفضل فى تجفيفه من أضرار وضعه فى الأرز.