شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صيادو الجرائم الإلكترونية يعطلون مجموعة برامج الفدية الأكثر شهرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعطيل LockBit، إحدى أكثر عصابات الجرائم الإلكترونية شهرة في العالم، من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) ووكالات إنفاذ القانون الدولية بما في ذلك اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتشتهر العصابة باحتجاز بيانات الضحايا للحصول على فدية وتقديم برامج الفدية كخدمة، حيث تقوم بترخيص البرامج الضارة لقراصنة آخرين.

شهد LockBit نموًا سريعًا منذ ظهوره في عام 2019، ووفقًا لليوروبول، في عام 2022، كان برنامج الفدية الأكثر انتشارًا في العالم - مما تسبب في أضرار بمليارات اليورو على مستوى العالم.

قال آندي كايز، الرئيس التنفيذي لشركة Socura الناشئة في مجال الأمن السيبراني: "لطالما كان LockBit بمثابة آفة للشركات والوكالات الحكومية ومحترفي الأمن في جميع أنحاء العالم".

"يمكن القول إنها مجموعة برامج الفدية الأكثر نشاطًا على الإطلاق، والتي تكون هجماتها مدمرة وعشوائية على حد سواء."

عملية كرونوس

وجاءت عملية الإزالة بعد تحقيق دام أشهرًا بقيادة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة كجزء من فرقة عمل دولية تسمى عملية كرونوس، وفقا لما اوردتها TheNextWeb.

وفقًا ليوروبول، تضم المجموعة الآن منصة LockBit الأساسية والبنية التحتية الحيوية، والتي تتضمن إزالة 34 خادمًا تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأضافت يوروبول أنه تم القبض على اثنين من ممثلي LockBit في بولندا وأوكرانيا، بينما تم تجميد أكثر من 200 حساب عملات مشفرة مرتبط بالمجموعة.

أشاد جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة ESET، بالنهج التعاوني لفريق العمل.

وقال: "من الصعب للغاية القبض على مجرمي الإنترنت، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات عملياتية ضخمة، لذا فإن التعطيل هو تكتيك رئيسي للشرطة".

"ستكون إزالة موقع LockBit بمثابة ضربة قوية لمجرمي الإنترنت، وعلى الرغم من أنها لن تقضي على المشكلة، إلا أنها ستؤدي إلى تعطيل الشبكة الإجرامية مما قد يوفر للشركات ملايين الجنيهات الاسترلينية في الأنشطة المستهدفة."