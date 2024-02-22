علوم وتكنولوجيا

تفاصيل طقس الخميس .. الأرصاد: رياح وأجواء باردة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب بيان صحفي الأربعاء، أن الطقس في النهار يتميز بالاستقرار والدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى تأثير الشبورة المائية التي ستبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد، بتأثير نشاط الرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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