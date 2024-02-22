شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك قياس استخدام الطاقة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لديك أى فكرة عن مقدار الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تلعب ألعاب الفيديو ؟ سواء كنت تحاول معرفة كيفية خفض تكاليف الطاقة، أو تريد ببساطة معرفة مقدار الجهد الذي يتحمله جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند تشغيل Abode Creative Suite، فستحتاج إلى معرفة كيفية قياس استهلاك الطاقة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ولحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها لمراقبة هذه الإحصائية المهمة، بعضها مدمج مباشرة في نظام التشغيل الخاص بك، بينما سيتطلب البعض الآخر تنزيلًا منفصلاً.

ويمكنك أيضًا شراء أجهزة خارجية معينة لمراقبة إنتاج الطاقة لسطح المكتب ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند اعرف الطريقة كالتالى :

استخدم الآلة الحاسبة على الإنترنت

إذا كنت تريد الحصول على فكرة تقريبية عن مقدار الطاقة التي يستخدمها نظامك، فيمكن للآلة الحاسبة السريعة أن توفر عليك الكثير من المتاعب في إجراء القياسات.

الخطوة 1: توجه إلى موقع OuterVision وافتح صفحة حاسبة مصدر الطاقة الخاصة به .

الخطوة 2: حدد علامة التبويب "خبير" أو " أساسي " وفقًا لمستوى خبرتك ومدى معرفتك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 3: أدخل أكبر قدر ممكن من المعلومات، بما في ذلك المكونات والمبردات وما إذا كنت قد قمت برفع تردد التشغيل لنظامك وأي معلومات أخرى ذات صلة يمكنك التفكير فيها.

الخطوة 4: عندما تكون مستعدًا، اضغط على "احسب" للحصول على فكرة تقريبية عن مقدار الطاقة التي يستخدمها جهاز الكمبيوتر الخاص بك يوميًا.