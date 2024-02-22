تكنولوجيا: ZTE تكشف عن هاتف ZTE Libero Flip الأقل تكلفة في الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ZTE مؤخراً عن هاتف ZTE Libero Flip، الذي يأتي بأقل تكلفة لهاتف من فئة الهواتف القابلة للطي المميزة بتصميم صدفي، حيث ينطلق الهاتف بسعر 420 دولار.

تقدم ZTE هذا الإصدار بشاشة OLED قابلة للطي بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+، بينما تأتي شاشة الغطاء الخارجي بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل.

ويمكن لشاشة الغطاء الخارجي في هاتف ZTE Libero Flip أن تدعم المستخدم بعدد من المميزات مثل تلقي المكالمات، والتحكم في تشغيل الوسائط، كما تدعم مهام عدسات “viewfinder” عند التصوير بالكاميرة الخلفية.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، وتضم الشاشة الرئيسية للهاتف ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تدعم ZTE هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة ZTE UI.

ويدعم تصميم الهاتف تقسيم الشاشة الرئيسية، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4310 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W ويتوافق الهاتف مع معايير Quick Charge 4+ وPD3.0، ويدعم معايير IP42 لمقاومة الماء والغبار، وهي معايير منخفضة.

أيضاً ينطلق ZTE Libero Flip للأسواق بألوان الذهبي، والأزرق، واللون الأبيض، وتقدم الشركة هاتف ZTE Libero Flip لطلبات الحجز المسبق الأولى بسعر 265 دولار على أن ينطلق لاحقاً بسعر 420 دولار.

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