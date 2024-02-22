تكنولوجيا: تسريب صور حية مع المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy A55 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع انتهاء سامسونج من إطلاق سلسلة Galaxy S24، تركز الشركة الآن على أجهزتها من الفئة المتوسطة سلسة A. فمع توقف سلسلة Galaxy A7x، سيكون Galaxy A55 هو الهاتف الذي يتصدر سلسة A هذه المرة.

ومع اقترابنا من نافذة الإطلاق المتوقعة، شارك المسرب Mukul Sharma صورًا حية لهاتف Galaxy A55، إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية.

ووفقًا للتسريب، سيحتوي الجهاز على تصميم سامسونج المميز، بما في ذلك إعداد كاميرا خلفية ثلاثية يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرات ثانوية بدقة 12 ميجابكسل و 5 ميجابكسل، تكملها كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ووفقًا للشائعات السابقة، من المتوقع أن يتميز تصميم الهاتف الذكي بجوانب مسطحة محاطة بإطار معدني.

من حيث المواصفات، من المتوقع أن يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وإلى جانب احتوائه على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السلكي بقوة 25 واط، يُقال أن هاتف Galaxy A55 5G سيعمل بواسطة معالج Exynos 1480 ووحدة معالجة الرسومات Xclipse 530.

من المرجح أن يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية سلسة.

سيكون هاتف Galaxy A55 5G متاحًا من سامسونج بمجموعة متنوعة من خيارات الألوان مثل الازرق والزهري والسماوي.

المصدر