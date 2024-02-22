شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية: تويتر لم ينتهك قواعد أمن البيانات على الرغم من أوامر ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى أن إيلون ماسك أمر موظفي تويتر (الآن X) باتخاذ إجراءات من شأنها أن تنتهك مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بخصوصية بيانات المستهلكين وأمنها.

ونشأ التحقيق من حلقة أواخر عام 2022 المعروفة بشكل غير رسمي باسم "ملفات تويتر"، حيث أمر ماسك الموظفين بالسماح للكتاب الخارجيين بالوصول إلى المستندات الداخلية من أنظمة الشركة.

ومع ذلك، تقول لجنة التجارة الفيدرالية إن خبراء أمن تويتر "اتخذوا التدابير المناسبة لحماية المعلومات الخاصة للمستهلكين"، ومن المحتمل أن ينقذوا شركة ماسك من التداعيات الحكومية من خلال تجاهل توجيهاته، وفقا لتقرير إنجادجيت.

وناقشت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان الاستنتاجات في رسالة عامة أرسلت الأسبوع الجارى إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وحاول جوردان وزملاؤه الجمهوريون تحويل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية إلى قضية إسفين سياسي، وتأطير التحقيق على أنه انتهاك لحرية التعبير ربما لدعم الحزب الجمهوري من مجموعة كبيرة من مؤيدي ماسك، وسبق أن وصف جوردان وأقرانه التحقيق بأنه "محاولات لمضايقة وترهيب واستهداف شركة أمريكية".

وكتبت خان: "جهود موظفي لجنة التجارة الفيدرالية لضمان امتثال تويتر للأمر كانت مناسبة وضرورية، خاصة بالنظر إلى تاريخ تويتر في ثغرات الخصوصية والأمن وحقيقة أنه انتهك سابقًا أمر لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2011".

وتابعت: "عندما يكون لدى الشركة تاريخ من الجرائم المتكررة، فإن لجنة التجارة الفيدرالية تولي اهتمامًا خاصًا لضمان الامتثال لأوامرها.

ونشأ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من مزاعم مفادها أن ماسك، الذي تم تعيينه حديثًا كمالك لتويتر، أمر الموظفين بمنح الكتاب الخارجيين "حق الوصول الكامل إلى كل شيء" في أواخر عام 2022.

ولو أطاع الموظفون توجيهات ماسك، فمن المحتمل أن تكون الشركة قد انتهكت تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية (في الأصل) فى عام 2011 ولكن تم تحديثها في عام 2022) مما يتطلب من الشركة تقييد الوصول إلى بيانات المستهلك بشكل صارم.

وفي نوفمبر 2022، قالت لجنة التجارة الفيدرالية علنًا إنها تراقب تطورات تويتر بعد استحواذ ماسك عليه "بقلق عميق"، وجاء ذلك بعد استقالة كبيرة مسؤولي أمن المعلومات ليا كيسنر وأعضاء آخرين في لجنة إدارة البيانات بالشركة، وأعربوا عن مخاوفهم من أن إطلاق ماسك لنظام جديد للتحقق من الحساب لم يمنحهم الوقت الكافي لنشر المراجعات الأمنية التي تطلبها لجنة التجارة الفيدرالية.

وفي نهاية المطاف، تجاهل الخبراء الأمنيون في تويتر أمر ماسك بشأن "الوصول الكامل إلى كل شيء"، وكتبت خان فى الرسالة: "تدخل موظفو أمن المعلومات منذ فترة طويلة في تويتر وطبقوا ضمانات للتخفيف من المخاطر، وأكد تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن الموظفين كانوا على حق في القلق، نظرًا لأن الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر قد وجه الموظفين لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تنتهك أمر لجنة التجارة الفيدرالية .

وبدلاً من تزويد الكتّاب الخارجيين "بالوصول الكامل" الذي أراده " ماسك " لهم، تمكن موظفو تويتر من الوصول إلى الأنظمة ونقل معلومات مختارة إلى مجموعة الغرباء، وكتبت خان: "في النهاية، لم يحصل أفراد الطرف الثالث على إمكانية الوصول المباشر إلى أنظمة تويتر، ولكن بدلاً من ذلك عملوا مع موظفي الشركة الآخرين الذين وصلوا إلى الأنظمة نيابة عن الأفراد".

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها ستستمر في مراقبة التزام X بالأمر، وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لصحيفة واشنطن بوست: "عندما سمعنا تقارير عامة موثوقة عن انتهاكات محتملة لحماية بيانات مستخدمي تويتر، تحركنا بسرعة للتحقيق، ويظل الأمر ساريًا وتستمر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في نشر أدوات الأمر لحماية بيانات مستخدمي تويتر وضمان بقاء الشركة في حالة امتثال لها.