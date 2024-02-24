شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إطلاق أول منصة ميتافيرس ثقافية في العالم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



وجاء بالشراكة مع droppGroup، droppPhygital بتقنية Hyperledger Fabric 2.5 blockchain، والمتمثلة في منصة ميتافيرس التراث السعودي ويمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل عبر هذا الرابط. مزيج من العروض الثقافية والابتكار الرقمي وتُقدم المنصة مزيجًا من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من تقنية GMI، وتستضيف بيئة رقمية ديناميكية تسمح للمستخدمين بتجربة العديد من الأنشطة والمعالم السياحية من احتفالات يوم التأسيس "في الحياة الواقعية".

ويشمل ذلك مناطق الجذب الثقافية الجذابة مثل مسيرة التاريخ، والقطاعات المخصصة للموسيقى، والفن، والتاريخ، وفنون الطهي، والحرف اليدوية.

هذا إضافةً إلى ألعاب الفيديو المصغرة, ويقوم مركز الأداء أيضًا ببث مباشر للأحداث بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس على منصة الميتافيرس للوزارة. #وزارة_الثقافة تعلن عن الإطلاق التجريبي لأول منصة ميتافيرس ثقافية في العالم مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي.— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) #وزارة_الثقافة تعلن عن الإطلاق التجريبي لأول منصة ميتافيرس ثقافية في العالم مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي. — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 23, 2024 منصة الميتافيرس لوزارة الثقافة وتعد منصة الميتافيرس لوزارة الثقافة تجربة غامرة بالكامل ومعتمدة على الويب ومجهزة لـ Mobile XR، مما يضمن إمكانية الوصول عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، سواء من خلال الهواتف المحمولة أو سماعات الرأس VR أو سطح المكتب والأجهزة الرقمية الأخرى.

ويضمن المستخدمون دخولًا سلسًا إلى الميتافيرس؛ ليجسد هذا التوافق عبر المنصات التزام وزارة الثقافة بالشمولية، مما يمكّن جمهورًا عالميًا متنوعًا من استكشاف التاريخ الغني للثقافة

وتُمكن هذه التجربة الملايين من المملكة، ومن جميع أنحاء العالم من تجربة الأحداث السعودية في ميتافيرس، مما يمثل لحظة تحول في المشاركة الثقافية، وتُمثل هذه المبادرة قفزة كبيرة في مستقبل التعبير الثقافي والمشاركة. الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الثقافة أول مبادرة وطنية في عالم الميتافيرس مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي (GMI).وجاء بالشراكة مع droppGroup، droppPhygital بتقنية Hyperledger Fabric 2.5 blockchain، والمتمثلة في منصة ميتافيرس التراث السعودي ويمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل عبر هذا الرابط.وتُقدم المنصة مزيجًا من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من تقنية GMI، وتستضيف بيئة رقمية ديناميكية تسمح للمستخدمين بتجربة العديد من الأنشطة والمعالم السياحية من احتفالات يوم التأسيس "في الحياة الواقعية".ويشمل ذلك مناطق الجذب الثقافية الجذابة مثل مسيرة التاريخ، والقطاعات المخصصة للموسيقى، والفن، والتاريخ، وفنون الطهي، والحرف اليدوية.هذا إضافةً إلى ألعاب الفيديو المصغرة, ويقوم مركز الأداء أيضًا ببث مباشر للأحداث بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس على منصة الميتافيرس للوزارة.وتعد منصة الميتافيرس لوزارة الثقافة تجربة غامرة بالكامل ومعتمدة على الويب ومجهزة لـ Mobile XR، مما يضمن إمكانية الوصول عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، سواء من خلال الهواتف المحمولة أو سماعات الرأس VR أو سطح المكتب والأجهزة الرقمية الأخرى.ويضمن المستخدمون دخولًا سلسًا إلى الميتافيرس؛ ليجسد هذا التوافق عبر المنصات التزام وزارة الثقافة بالشمولية، مما يمكّن جمهورًا عالميًا متنوعًا من استكشاف التاريخ الغني للثقافة السعودية والمشاركة فيه.وتُمكن هذه التجربة الملايين من المملكة، ومن جميع أنحاء العالم من تجربة الأحداث السعودية في ميتافيرس، مما يمثل لحظة تحول في المشاركة الثقافية، وتُمثل هذه المبادرة قفزة كبيرة في مستقبل التعبير الثقافي والمشاركة.