إيلون ماسك ينافس Gmail بـ Xmail

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر إيلون ماسك نسخته الخاصة من ChatGPT بذكاء اصطناعى منافس، والآن يبدو أن رائد الأعمال التكنولوجي على وشك التغلب على Gmail من Google عن طريق إنشاء خدمة بريد إلكتروني خاص به،

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يكشف إيلون ماسك المزيد من التفاصيل بشأن الخدمة، لذلك ليس من الواضح متى قد تكون متاحة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم دمجها في تطبيق X.

وتم الكشف عن الأخبار عندما نشر ناثان ماكجرادي، وهو مهندس في منصة "إكس"، الرسالة: "متى نصنع XMail؟"، ليجيب "ماسك" بكل بساطة بالكلمات التالية: "إنه قادم".

وعادة ما يقدم ماسك وعود غريبة لا تؤتي ثمارها، لذا فإن الأمر يستحق التعامل مع هذا الوعد على أنه غير مؤكد الالتزام به، حتى لو تم إصدار XMail، فلابد أن يكون شيئًا خاصًا ومميزا لانتزاع Gmail، خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا في العالم.

ويضم Gmail الآن أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2024.

وتقول ريا فريمان، مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، إن إصدار منصة "إكس" لبريد الكتروني "قد يحدث، وإذا حدث ذلك، سيكون من المثير للاهتمام رؤية الإقبال عليه".

وأضافت "فريمان": "لقد أجرى إيلون تغييرات كبيرة على تويتر، ولا يبدو أن الرأي العام يقف إلى جانبه، لذا فإن ما إذا كان الناس سيثقون في X في إدارة بريدهم الإلكتروني سيكون أمرًا يستحق المشاهدة".

وتابعت: "أيضًا، X كعنوان بريد إلكتروني؟" لا يزال العديد من الأشخاص يربطون هذه الرسالة بالمحتوى القائم على الجنس، فهل سيبتعد الأشخاص عن Gmail الذي يعرفونه ويثقون به ويستخدمونه لسنوات؟'

وكان إيلون ماسك قد تحدث بالفعل عن طموحه طويل المدى مع "إكس" لتحويله إلى "تطبيق لكل شيء"، يمكن أن يشتمل هذا التطبيق يومًا ما على أجزاء من X (Twitter) أو كلها، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق عبر الإنترنت مثل مشاركة الرحلات، وتوصيل الطعام، والبريد الإلكتروني.

ومن الممكن أن يتم تطوير XMail في شركة xAI، الشركة التي أسسها Musk قبل عام والتي تعمل خصيصًا في مجال الذكاء الاصطناعي.