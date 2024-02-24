تكنولوجيا: Nubia تحدد يوم 26 من فبراير للإعلان عن جهاز Nubia Pad 3D II في فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nubia إعلان تشويقي على منصة Weibo مؤخراً أكدت من خلاله على خططها لكشف النقاب عن جهاز Nubia Pad 3D II في 26 من فبراير خلال فعاليات معرض MWC 2024 القادمة.

تستعد Nubia للإعلان الرسمي عن الجيل الثاني من أجهزة 3D اللوحية، ولقد أكد إعلان تشويقي من الشركة على موعد الحدث.

كما أكد الإعلان التشويقي على أن جهاز Nubia Pad 3D II هو أول جهاز لوحي ثلاثي الأبعاد يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن المقرر أن ينطلق Nubia Pad 3D II بنقطة تسويق رئيسي في عرض المحتوى بمشاهد ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارة مخصصة لهذه الميزة.

كما تشير التوقعات إلى أن Nubia ستعزز هذا الإصدار بتقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين عرض محتوى ثلاثي الأبعاد بكفاءة أعلى.

من جانب أخر يظهر الجهاز اللوحي في الإعلان التشويقي بتصميم نخيف للإطارات، كما يتميز الجهاز باللون الرمادي، ويضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، وأيضاً إعدادات مزدوجة في الكاميرة الأمامية مع فلاش LED، أيضاً يضم الجهاز منفذ USB C.

يذكر أن الجيل الأول من أجهزة Nubia Pad 3D انطلق بشاشة IPS LCD بحجم 12.4 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تميزت الشاشة بدعم معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 16:10، وتدعم عرض محتوى 2D و3D.

أيضاً تميز هذا الإصدار باثنان من الكاميرات الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لمسح وجه المستخدم ودفع عرض ثلاثي الأبعاد يحاكي إرتداء نظارة مخصصة.

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