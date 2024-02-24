تكنولوجيا: مراجعة لجهاز الألعاب المحمول PlayStation Portal

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة سوني جهاز PlayStation Portal لدعم المستخدمين بتجربة اللعب عن بعد لألعاب PS5 في جهاز مميز بشاشة صغيرة، والذي يأتي بتصميم يستحق التجربة.

تنافس سوني في سوق أجهزة الألعاب بجهاز PlayStation Portal المحمول لدعم المستخدمين بتجربة اللعب عن بعد، ورغم أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، إلا أن سوني قدمت PlayStation Portal بتصميم ومواصفات قد تدفعك لإقتناء هذا الإصدار من أجهزة الألعاب المحمولة.

التصميم

تقدم سوني جهاز PlayStation Portal بشاشة LCD بحجم 8 إنش وأعلى جودة عرض، وهو حجم كبير للشاشة لتجربة أفضل في تشغيل الألعاب، لكن مع هذا الحجم الأكبر في الشاشة كانت تقنية OLED الإختيار الأفضل لهذه الفئة من الأجهزة.

لكن في التجربة العملية ستلاحظ الألوان المشرقة والقوية التي تنتجها الشاشة، دون أن تواجه أي ظلال في الشاشة، مع آداء بالمستوى المتوقع من سوني عند الحركة في الألعاب.

أيضاً تؤكد التجربة العملية على أن الشاشة تقدم عرض جيد في الزوايا ويمكن ملاحظة كفاءة العرض في الزوايا عند إمالة الجهاز، حيث لن يواجه المستخدم أي فقدان في الألوان أو التفاصيل، أيضاً ستتمتع بعرض واضح وأكثر حيوية مقارنة بتجربة تشغيل الألعاب على الهاتف، بينما يتميز تشغيل الألعاب عن بعد على الأجهزة اللوحية بمساحة أكبر في الشاشة، إلا أن اللعب عن بعد في الأجهزة اللوحية يتطلب وحدة للتحكم في تشغيل الألعاب.

لذا سيدعمك جهاز PlayStation Portal بشاشة كبيرة مع وحدات تحكم مدمجة في نفس الوقت لن تحتاج معها إلى إقتناء وحدة تحكم في الألعاب مستقلة.

يمكنك مع هذا التصميم أيضاً إختيار الوضع الأفضل في تشغيل الألعاب والحركة بحرية أكثر، على عكس تشغيل الألعاب عن بعد في الأجهزة اللوحية الذي يتطلب تثبيت الجهاز بشكل مسطح أو على حامل لذا يقيد المستخدم في الحركة عند تشغيل الألعاب.

وتأتي وحدات التحكم في الألعاب الجانبية بتصميم DualSense مع شاشة في المنتصف، أيضاً يدعم هذا التصميم المستخدم بتجربة بديهية في الإستخدام، مع المميزات التي إشتهر بها DualSense مثل إستجابة الإهتزاز، والتصميم والمشغلات وأيضاً المقاومة.

من جانب أخر يغيب عن تصميم هذا الإصدار لوحة اللمس في وحدات التحكم، إلا أن النقر السريع على الشاشة سيكون بديل إفتراضي جيد للمستخدم، أيضاً تقدم وحدات التحكم في PlayStation Portal مميزات التصميم العام المميز لوحدة DualSense في الأزرار، دون المميزات الإضافية، لكن بشكل عام يقدم PlayStation Portal التصميم المتوقع في جهاز محمول لتشغيل الألعاب عن بعد.

الجهاز يأتي بوزن 530 جرام تقريباً، لذا يتميز بتصميم خفيف يقدم تجربة جيدة في تشغيل الألعاب لفترات طويلة، أيضاً مع هذا الوزن الخفيف يأتي الجهاز بتصميم أنيق مصقول وبأعلى جودة.

البطارية

البطارية هي أيضاً من بين المميزات الإيجابية في هذا الإصدار، فعلى عكس وحدات DualSense التي إشتهرت بالعمر القصير في شحن البطارية، يأتي جهاز PlayStation Portal بعمر جيد للبطارية، ولقد أشارت سوني في إعلانها إلى أن الجهاز يدعم عمر شحن يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات.

وفي التجربة العملية لعمر الشحن في بطارية الجهاز مع التبديل بين ألعاب Final Fantasy VII Remake وSpider-Man 2 بشكل متصل مع أعلى نسبة سطوع للشاشة، وضبط مستوى الصوتيات بنسبة 50% إستمرت الجهاز بعمر شحن يصل إلى 4.5 ساعة، وعند مقارنة جهاز سوني بإصدار Nintendo Switch OLED فإن الأخير يأتي بنفس عمر الشحن تقريباً، بينما يتفوق PlayStation Portal على جهاز Steam Deck الذي يدعم ساعتين فقط من التشغيل.

يمكنك أيضاً أن تحصل على عمر إضافي في شحن بطارية Portal في حالة إيقاف بعض المميزات مثل الإهتزازات، والإستجابة في أزرار تشغيل الألعاب، أيضاً يمكن زيادة عمر البطارية عن طريق خفض السطوع.

تصميم يرتكز على اللعب عن بعد فقط

طورت سوني جهاز PlayStation Portal بهدف رئيسي وهو دعم المستخدمين بجهاز يدعم تشغيل ألعاب PS5 عن بعد، لذا يحتاج بشكل رئيسي إلى جهاز PS5 لتشغيل الألعاب، أيضاً عدا تشغيل الألعاب عن بعد لن تحصل على مميزات أكثر في هذا الإصدار.

حيث لا يقدم الجهاز ميزة تشغيل خدمات البث مثل Netflix أو YouTube على غرار أجهزة Nintendo، كما لن يدعمك في تشغيل الألعاب عند التنقل نظراً لإعتماد Portal بشكل رئيسي على الإتصال بجهاز PS5 والتنقل بين قوائم جهازك فقط.

الصوتيات

يفتقر Portal إلى دعم الإتصال بتقنية البلوتوث، لذا في حالة أردت الإستماع إلى الألعاب بشكل خاص ستحتاج إلى توصيل سماعة سلكية أو سماعة رأس، أو إحدى سماعات سوني السلكية أو اللاسلكية المتوافقة مع PlayStation Link، إلا أن سماعات سوني تضيف تكلفة إضافية مرتفعة لجهاز الألعاب، لذا كان من المتوقع دعم تقنية البلوتوث في جهاز الألعاب لخفض التكلفة.

من جانب أخر لا تقدم المكبرات الصوتية المدمجة في جهاز الألعاب Portal الآداء الأمثل، حيث تأتي المكبرات الصوتية بآداء ضعيف، مع نطاق محدود في الصوتيات، وتأتي المكبرات بظام ستريو يظهر عند تشغيل الألعاب، إلا أن التجربة الصوتية لم تكن مثالية في الجهاز.

إعداد الجهاز والآداء

يأتي جهاز Portal بتجربة سلسة جداً في ضبط الإعدادات، فقط تحتاج في البداية إلى ضبط PS5 في وضع ” Remote Play”، ومن ثم قم بتشغيل جهاز Portal وقم بضبط إعداد الإتصال بشبكة Wi-Fi، ثم يمكنك الإنتظار لبدء التحميل وتحديث الجهاز وعند الإنتهاء قم بإعادة تشغيل الجهاز.

عند إعادة التشغيل سيكون عليك أن تتبع خطوات الإقتران مع PlayStation 5، وهي خطوات سريعة لا تحتاج إلى تنفيذها أكثر من مرة واحدة.

أيضاً تحتاج إلى ضبط جهاز PS5 في وضع السكون، وعدم إيقاف تشغيل الجهاز بشكل تام، أو سينقطع الإتصال مع جهاز الألعاب المحمول، ويستغرق الإتصال بجهاز PS5 بضع دقائق، لتحصل على تجربة ألعاب على شاشة مشرقة صغيرة الحجم.

وفي التجربة العملية لتشغيل لعبة Spider-Man 2 ستلاحظ أن النص يظهر بحجم جيد على شاشة الجهاز المميزة بحجم 8 إنش، والتي تقدم عرض جيد للنصوص حتى المميزة بحجم صغير.

أيضاً يمكنك أن تتمتع بتجربة مميزة في تشغيل الألعاب على الجهاز، فمع الحجم الأصغر للشاشة يمكنك خوض المعارك في اللعبة بكفاءة أعلى وأيضاً يمكنك تغيير وضعية جلوسك بسلاسة دون أن تحتاج إلى الإلتزام بوضعية محددة.

ولتحصل على الآداء الأمثل في تشغيل ألعابك عن بعد ستحتاج بالتأكيد إلى إتصال جيد بشبكات WiFi، فإن آداء الجهاز يرتكز بشكل رئيسي على جودة الإتصال.

من جانب أخر عند وصولك إلى مرحلة تتميز بوتيرة سريعة في تشغيل الألعاب ستلاحظ إنخفاض معدل الإطارات لفترة قصيرة، أيضاً في تجربة تشغيل لعبة Final Fantasy VII Remake لوحظ إنخفاض جودة العرض في المستويات ذات الوتيرة السريعة في اللعبة.

أيضاً قد تواجه آداء بطيء في الإتصال عند بدء تنزيل الألعاب، وذلك نظراً للإتصال اللاسلكي مع جهاز PS5، لذا لن تحصل على النطاق الترددي المتوقع كما ستلاحظ إنقطاع الإتصال في بعض الأحيان، لكن بشكل رئيسي تحتاج إلى إتصال قوي وثابت وتغطية واسعة في شبكة WiFi لتشغيل جهاز PlayStation Portal في أي غرفة في منزلك بأفضل آداء، وتوصي سوني بسرعة إتصال 15 ميجابت في الثانية لأفضل آداء أو 5 ميجابت في الثانية كحد أدنى، أيضاً لن يدعم جهاز Portal في الوقت الراهن الإتصال عبر شبكات في مواقع خارجية والتي تتطلب صفحة تسجيل في البداية، أيضاً عند التشغيل في المواقع التي لا تتطلب صفحة تسجيل سيستغرق الجهاز وقت طويل للإقتران.

هل تحتاج لإقتناء PlayStation Portal؟

تقدم سوني تجربة مميزة لتشغيل ألعابك المفضلة في جهاز PlayStation Portal تتفوق بها على الهواتف الذكية، كما يأتي الجهاز بتجربة سلسة في الإعداد، مع تجربة مميزة في تشغيل ألعاب PS5 دون أن تحتاج إلى التقيد بموقع محدد، وأيضاً مع تجربة ممتعة للحركة بحرية أكثر في أي من الغرف التي تتمتع بتغطية جيدة من WiFi.

من جانب أخر لن يكون الجهاز الأمثل لك دون إقتناء PlayStation 5، وهو شرط أساسي لتشغيل جهاز Portal، أيضاً لن يدعمك في الإتصال في المواقع التي تتطلب تسجيل دخول للإتصال بشبكات WiFi خارجية، أيضاً لا تتوقع مميزات أكثر في تشغيل خدمات البث حيث يقتصر الجهاز على تشغيل ألعاب PS5 عن بعد، كما لا يدعم الجهاز تقنية البلوتوث.