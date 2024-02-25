شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أصحاب Vision Pro يشتكون وجود صدع غامض فى الزجاج الأمامى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مالكو Vision Pro تقارير عن ظهور صدع على الزجاج الأمامي لسماعاتهم، ويبدو أن لا أحد منهم يعرف كيف حدث ذلك أيضًا.

وتم اكتشاف هذه المشكلة لأول مرة بواسطة MacRumors ، وحتى الآن كان هناك خمسة من مستخدمي Redditors المنفصلين الذين نشروا عنها في r/VisionPro subreddit.

وذكرت Engadget أيضًا أن الشيء نفسه حدث مع وحدة المراجعة الخاصة بها ، وما يثير الفضول هو أن جميع الصور التي تم تحميلها تظهر شقوقًا شعرية رأسية في نفس المنطقة المحددة فوق جسر الأنف.

ويقول جميع مستخدمي Redditors المتأثرين أنهم لم يفعلوا أي شيء واضح يسبب الشقوق، مثل إسقاط الجهاز أو تخزينه بشكل غير صحيح، و يدعي مستخدم Redditdornbirn أنهم قاموا بتلميع الزجاج الأمامي، ووضع الغطاء الناعم عليه، ووضعه في العلبة، واستيقظوا لرؤية الكسر في صباح اليوم التالي، ولاحظ معظم مستخدمي Redditors المتأثرين أيضًا أنهم إما قاموا بتخزين Vision Pros الخاص بهم في حالات أو وضعوا الغطاء الناعم عليه.

وهناك بعض التكهنات بأن هذا قد يكون مشكلة سخونة عند شحن Vision Pro في العلبة أو مع الغطاء، ويرى آخرون أن الأمر قد يكون مشكلة في تصنيع الزجاج أو مجرد عيب في التصميم يضع الكثير من التوتر على تلك المنطقة بالذات.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان الشق الشعري مجرد مشكلة تجميلية، حيث يبدو أنه يظهر فوق جهاز استشعار ولكنه لا يعيق أيًا من الكاميرات، ومع ذلك فإن إصلاح Vision Pro أمر مكلف مع Apple Care التي تبلغ تكلفتها 500 دولار أمريكي لجهاز Vision Pro وهناك خصم بقيمة 299 دولارًا أمريكيًا مقابل إتلاف زجاج الغطاء، وبدونها سيكلف 799 دولارًا، وكتب @ContributionFar8997 أنهم قاموا بزيارة متجر Apple Store وقيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع المبلغ المقتطع من أجل إصلاح الكسر.

ولا نعرف حتى الآن مدى انتشار هذه المشكلة، حيث يبدو أن التقارير تقتصر على موقع Reddit حتى الآن، وتواصلت The Verge مع شركة Apple لمعرفة ما إذا كانت على علم بالمشكلة ولكنها لم تتلق ردًا على الفور.