شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أكبر معرض للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة غدًا.. ما الذي يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر
يُعد MWC Barcelona أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، تشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من الشركات ذات الصلة.
من المقرر إطلاق 6 شركات عملاقة لهواتفها الذكية خلال فعاليات المعرض العالمي للهواتف المحمولة، كما يناقش المعرض توفير الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس في العالم، والإستعدادات للجيل السادس للمحمول.
يشهد الحدث عرض لاعبين في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية أدواتهم وخدماتهم، كذلك مشاركة الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تعرض تقنياتها الذكية لعرض أجهزتها وابتكاراتها.
كذلك هناك تقنية أخرى من المحتمل أن تجذب اهتمامات المتابعين مثل metaverse، حيث تعرض الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR) تقنياتها أيضًا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز