شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أكبر معرض للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة غدًا.. ما الذي يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للهواتف المحمولة mobile world congress فى مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعقد فى الفترة من 26 فبراير وحتي 29 فبراير 2024 في ساحة Fira Gran Via، بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك و2000 عارض.

يُعد MWC Barcelona أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، تشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من الشركات ذات الصلة.

تدور موضوعات MWC 2024 حول الهواتف الذكية و 5 G و FinTech و OpenNet والذكاء الاصطناعي (AI) والأنظمة البيئية للابتكار.

من المقرر إطلاق 6 شركات عملاقة لهواتفها الذكية خلال فعاليات المعرض العالمي للهواتف المحمولة، كما يناقش المعرض توفير الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس في العالم، والإستعدادات للجيل السادس للمحمول.

يشهد الحدث عرض لاعبين في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية أدواتهم وخدماتهم، كذلك مشاركة الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تعرض تقنياتها الذكية لعرض أجهزتها وابتكاراتها.

كذلك هناك تقنية أخرى من المحتمل أن تجذب اهتمامات المتابعين مثل metaverse، حيث تعرض الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR) تقنياتها أيضًا.