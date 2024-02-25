تكنولوجيا: شاومي تطلق هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Ultra للأسواق العالمية #MWC2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إطلاق هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Ultra اليوم للأسواق العالمية خلال فعاليات مؤتمر برشلونة MWC للعام 2024.

قدمت شاومي اثنان من سلسلة هواتف Xiaomi 14 للأسواق العالمية، حيث انطلق الإصدار الرئيسي مع إصدار Ultra الجديد برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما يبقى إصدار Pro حصري على السوق الصيني.

ويتميز هاتف Xiaomi 14 بشاشة LTPO OLED بحجم 6.36 إنش، بنسبة سطوع تصل إلى 3000 nits، ودقة عرض 1200 بيكسل، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يأتي المستشعر الأول بفتحة عدسات f/1.6 وحجم مستشعر 1/1.31، مع دعم التثبيت التلقائي المزدوج للبيكسل، بينما تدعم كاميرة telephoto بعد بؤري 75مم، وتكبير بصري حتى 3.2 مرة، ويأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويدعم هاتف Xiaomi 14 بطارية بقدرة 4610 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W والشحن العكسي بقدرة 10W.

ولقد قدمت شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق الصيني منذ بضعة أيام، حيث انطلق الهاتف بشاشة Xiaomi 14 Ultra بحجم 6.73 إنش، ونسبة سطوع في الشاشة تصل إلى 3000 nits، كما تدعم شاومي الهاتف بطبقة مخصصة للحماية تعرف بزجاج ” Shield Glass”.

كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 في مستشعر 1 إنش، بينما تدعم كاميرة telephoto في الهاتف تكبير بصري حتى 5 مرات مع عدسات periscope، وتأتي كاميرة telephoto الثانية بقدرة على التكبير البصري حتى 3.2 مرة، بينما تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بمستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.51.

ويضم Xiaomi 14 Ultra بطارية بقدرة 5300 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر Xiaomi 14 بألوان الأخضر، والأسود والأبيض بسعر يبدأ من 1000 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً تقدم شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعر 1500 يورو حيث يتوفر بنموذج واحد فقط بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأبيض، وتقدم شاومي لطلبات الحجز الأولى إصلاح مجاني للشاشة لمدة تصل إلى 6 أشهر الأولى من الشراء.

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