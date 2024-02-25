تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Magic6 Pro وجهاز Pad 9 للأسواق العالمية #MWC2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor اليوم هاتف Honor Magic6 Pro وجهاز Honor Pad 9 اللوحي للأسواق العالمية، كما كشفت عن سعر هاتفها القابل للطي Magic6 RSR Porsche للسوق الأوروبي.

ينطلق Magic6 Pro للأسواق العالمية بتقنية الشركة الجديدة للكاميرة التي تعرف بنظام “Falcon”، المعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي لإكتشاف الحركة ومن ثم إلتقاط متعدد للإطارات قبل الضغط على غالق الكاميرة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الكاميرة في الهاتف على إلتقاط صور مثالية.

كما تدعم الشركة هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W والشحن اللاسلكي بقدرة 66W.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر OmniVision OVH9000 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3 وفتحة عدسات متغيرة من f/1.4-2.0، مع بعد بؤري 23مم، ويدعم تركير ليزر، وتركيز تلقائي مزدوج للبيكسل، وتثبيت بصري، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4320 بيكسل عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية.

بينما يأتي مستشعر ISOCELL HP3 الثاني من سامسونج بعدسات Telephoto ودقة 180 بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.49، وفتحة عدسات f/2.6، وميزة التكبير البصري حتى 2.5مرة، كما يدعم تركيز تلقائي PDAF، وميزة التثبيت البصري.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر S5KJN1 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2.76، وفتحة عدسات f/2.0، ببعد بؤري 13مم، وزوايا فائقة الإتساع 122 درجة، مع FoV، وضبط تلقائي.

ويضم هاتف Magic6 Pro كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، وبعد بؤري 22مم، وميزة الضبط التلقائي.

أيضاً قدمت Honor جهاز Pad 9 اللوحي اليوم للأسواق العالمية بحجم شاشة 12.1 إنش، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويتميز الجهاز اللوحي بأبعاد 16:10.

ويضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، أيضاً يأتي مع حافظة غطاء، وقلم Honor Magic Stylus، على أن تتوفر الملحقات مع الجهاز في بعض الأسواق، بينما تباع بشكل مستقل في أسواق أخرى.

وينطلق Honor Magic6 Pro في السوق الأوروبي بسعر 1299 يورو بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت فقط.

كما يتوفر جهاز Honor Pad 9 اللوحي بسعر 300 جنيه إسترليني أو 349 جنيه إسترليني مع لوحة المفاتيح الاختيارية.

أيضاً قدمت Honor إصدارها الخاص Honor Magic V2 RSR اليوم للسوق الأوروبي بسعر 2700 يورو بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت، على أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق في 18 من مارس.

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