تكنولوجيا: إطلاق سوارة Xiaomi Smart Band 8 Pro للأسواق العالمية #MWC2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إطلاق سوارة Xiaomi Smart Band 8 Pro الذكية اليوم للأسواق العالمية بسعر 69 يورو.

تتميز سوارة Xiaomi Smart Band 8 Pro بشاشة AMOLED بحجم 1.74 إنش، ودقة عرض 336 في 480 بيكسل، كما تدعم إنتاج 16.7 مليون لون، وتتميز بكثافة عرض 336 بيكسل لكل إنش، أيضاً تأتي الشاشة بمعدل تحديث 60Hz.

وتدعم الشاشة مستوى سطوع يصل إلى 600 nits لعرض واضح في ساعات النهار، وتأتي السوارة بطبقة حماية من زجاج 2D، كما تتميز السوارة الذكية بوزن 22.5 جرام، وسماكة 9.99مم.

أيضاً طورت السوارة الذكية بمواد صديقة للبيئة، ومضادة للبكتريا، مع سوارات معصم بتصميم جلدي، وغطاء من ألياف البوليمر.

كما تستهدف السوارة متابعة متكاملة لنشاط وصحة المستخدم، وتضم مستشعر تسارع وجيرسكوب، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، وأيضاً قياس مستوى الأكسجين في الدم، مع إستشعار للإضاءة المحيطة.

وتدعم Xiaomi Band 8 Pro رصد مستمر لضربات القلب، ومستوى الأكسجين، والإرهاق، وأيضاً رصد حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم مقاومة الماء عند 5ATM.

أيضاً تضم السوارة نمط للتدريب على التنفس، وتدعم مراقبة نشاط المستخدم في أكثر من 150 نمط رياضي، كما تأتي بخوارزميات مخصصة للتدريبات الإحترافية مثل VO₂ max، ووقت التعافي، وتأثير التدريبات، مع عرض للسعرات التي تم حرقها أثناء التدريبات.

كما تعمل الخوارزميات على رصد عدد الخطوات، وزمن الوقوف، والوقت الذي إستغرقه المستخدم في ممارسة تمارين مكثفة لدعم المستخدم بنظرة شامله على نشاطه على مدار اليوم.

ومن بين المميزات المقدمة في سوارة Band 8 Pro أيضاً ميزة الضبط التلقائي لسطوع الشاشة وفقاً للإضاءة المحيطة، مع تضم شريحة GNSS متطورة لتحديد موقع الأقمار الإصطناعية.

أيضاً تنطلق السوارة الذكية بأكثر من 100 وجه، وتدعم ميزة “Always-On” في الشاشة، وتدعم تقنيات NFC، والبلوتوث 5.3، وتتكامل مع تطبيق “Mi Fitness”.

كما تضم سوارة Xiaomi Band 8 Pro بطارية بقدرة 289 mAh، وتدعم عمر شحن يصل إلى 14 يوم، ومع تنشيط وضع توفير الشحن تستمر السوارة لستة أيام إضافية، وتدعم أيضاً الشحن السريع.

وتتوفر السوارة بعدد 10 من سوارات المعصم المصممة من مادة TPU المضادة للبكتريا والمواد الجلدية، على أن تتوفر نماذج TPU بألوان الأسود والرمادي والأصفر والأزرق واثنان من النماذج بتصميم جلدي هما: الأبيض والبرتقالي، أيضاً تقدم شاومي 3 إختيارات بتصميم من النسيج بألوان الأخضر والأرجواني والفضي، ويبدأ سعر السوارة الذكية من 69 يورو.

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