شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية اختبار ما إذا كان VPN يعمل على جهاز iPhone الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شبكة VPN على تشفير اتصال الشبكة، حيث يتم إرسال جميع البيانات عبر خادم مزود خدمة الـVPN، أي ستظهر حركة مرور الإنترنت الخاصة بك من عنوان IP لخادم VPN بدلاً من الموقع الفعلي للمستخدم، الأمر الذى يستبدل الـ IP الحقيقي بآخر حسب الدولة التي اتصلت منها.

كما يقوم VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت بالكامل وتوجيه الاتصال عبر خوادم مزود خدمة الـ VPN، وفيما يلي طريقتان للتحقق من كيفية اختبار ما إذا كان VPN الخاص بك لجهاز iPhone يعمل أم لا:

1- اضغط على علامة تبويب VPN في الركن الأيسر السفلي من تطبيق Surfshark.

2- عند الاتصال، سترى "اتصالك آمن" أسفل موقع اتصال VPN الخاص بك مباشرةً.

3- يمكنك أيضًا التحقق يدويًا مما إذا كان VPN الخاص بك لجهاز iPhone يعمل عن طريق إدخال عنوان IP الحالي الخاص بك على أداة Surfshark المجانية.

للعثور على عنوان IP الحالي الخاص بك في إعدادات iPhone:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اختر واي فاي.

3- اضغط على "i" المحاطة بدائرة بجوار الشبكة التي تتصل بها.

4- اسحب لأسفل وابحث عن عنوان IP الخاص بك.