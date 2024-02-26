شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير موقعك على iPhone فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن حماية نفسك وعائلتك عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولحسن الحظ، فإن Surfshark يجعل ذلك أمرًا سهلاً من خلال شبكة VPN آمنة وسريعة بالإضافة إلى حماية أجهزتك وهويتك، حيث يمكنك بسهولة تغيير موقعك على iPhone باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، يجعل Surfshark من السهل القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير بسرعة وأمان، وفقاً لموقع 9to5mac.

كيفية تغيير الموقع على iPhone:

1- اختر خطة Surfshark وقم بتنزيل تطبيق iPhone.

2- ما عليك سوى الضغط على علامة التبويب "المواقع" في الأسفل لاختيار موقع يدويًا أو يمكنك التصفية بسرعة حسب أسرع موقع أو أقرب بلد.

3- من علامة تبويب VPN الرئيسية في Surfshark، يمكنك التحقق من أنك متصل ومحمي.

4- إلى جانب السماح لك بتوجيه نشاط الإنترنت الخاص بك على iPhone من خلال موقع مختلف، يقدم Surfshark ميزة "MultiHop" الخاصة به لإرسال حركة المرور عبر خوادم مشفرة متعددة.

5- يقوم Surfshark VPN بتشفير بياناتك حتى قبل أن تصل إلى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.