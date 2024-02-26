شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و iPhone 6 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 Plus كما يلي:

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

iPhone 6 Plus

دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج A8 .

الرام: تبلغ 1 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:تبلغ 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 12.

الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 2915 mAh.