شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار صاروخ فضائى تابع لشركة يابانية بعد ثوان من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجر صاروخ تابع لشركة يابانية، بعد عدة ثوان من إطلاقه من موقع الإطلاق فى غرب اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عملية الإطلاق تمت صباح اليوم الأربعاء، فى مدينة كوشيموتو بمحافظة واكاياما، إلا أن الصاروخ الصغير الذى يعمل بالوقود الصلب والذي يحمل قمرا صناعيا واجه فيما يبدو مشكلة، وتقوم الشركة بإجراء تحليل مفصل لتحديد سبب الانفجار.

من جانبها، أفادت خدمات الطوارئ المحلية بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكان من المقرر أن يضع الصاروخ قمرا صناعيا صغيرا فى مدار حول الأرض على ارتفاع 500 كيلومتر بعد حوالي 50 دقيقة من الإقلاع .