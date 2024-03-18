شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير التكنولوجيا الرقمية ومشاركتها مع الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، عن استراتيجية جديدة لتطوير التكنولوجيا الرقمية والعمل على مشاركتها مع الدول النامية.

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "تعد التكنولوجيا الرقمية عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، ولكن في الوقت الحالي تفوت الكثير من البلدان الفرص التي توفرها".

وأوضح أن استراتيجية المملكلة المتحدة الجديدة ستعمل على تعزيز الاتصال بأسعار معقولة وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والمساعدة في معالجة العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات.

وأضاف وزير التنمية البريطاني أن "الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على تعزيز البحوث الصحية وخفض تكلفة تطوير الأدوية"، مضيفا أن "الاستراتيجية سوف تدعم البلدان في تعظيم الفرص وتقليل المخاطر التي يفرضها عالم رقمي سريع التغير".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن الاستراتيجية تركز على أربعة مجالات ذات أولوية في مجال التنمية الرقمية، تعزيز التوصيلية الأساسية في المناطق النائية ذات الدخل المنخفض حيث ستساعد 20 دولة بحلول 2030؛ والبنية التحتية العامة الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية وأنظمة الدفع الوطنية.

وأضافت العمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي الذي يقدم التطور السريع للذكاء الاصطناعي فرصا ومخاطر، خاصة بالنسبة للبلدان النامية المعرضة لخطر التخلف عن الركب بسبب أسسها الرقمية الضعيفة؛ فمن المقرر أن يتم انشاء 8 مختبرات لابحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأفريقية؛ بالاضافة إلى دعم نحو 50 مليون امرأة وفتاة للمشاركة بشكل آمن وهادف في العالم الرقمي من خلال تقديم المشورة بشأن السلامة عبر الإنترنت والتدريب الرقمي.