شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستوفر ميزة مراقبة ضغط الدم بساعات Watch Series10 المنتظرة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل النقاب عن Watch Series 9 الجديدة إلى جانب Watch Urtla 2 في سبتمبر من العام الماضي، ومثل سابقاتها، تقدم المجموعة الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء رؤى صحية قيمة للمستخدمين مباشرة على معصميهم من خلال مراقبة معدل ضربات القلب وأكسجين الدم ونمط النوم والحركات ودرجة الحرارة والمزيد، لكن يقال إن شركة أبل ستجلب ميزة جديدة لمراقبة ضغط الدم إلى ساعة أبل Series 10 القادمة.

وستسمح هذه الميزة لمرتديها بفهم اتجاهات ضغط الدم، ورأى مراسل بلومبرج، مارك جورمان، في العدد الأخير من رسالته الإخبارية الأسبوعية Power On، أنه ستتم إضافة ميزة مراقبة ضغط الدم إلى ساعة أبل Series 10.

وقال "كل الدلائل تشير إلى حصول ساعة أبل الجديدة على جهاز فحص ضغط الدم هذا العام"، وقال "لكن لا يبدو أن هذه القدرة ستأتي إلى النماذج الحالية"، ويشير هذا بشكل غير مباشر إلى أن مراقبة ضغط الدم ستكون إحدى ميزات الأجهزة ولن تتمكن طرازات ساعة أبل الأقدم من الوصول إليها عبر تحديث البرنامج.

ومن شأن مراقبة ضغط الدم من خلال ساعة أبل أن تساعد المستخدمين على تقليل اعتمادهم على قراءات ضغط الدم التقليدية التي يتم إجراؤها في العيادة، إن تتبع ضغط الدم من خلال ساعة أبل من شأنه أن يساعد الأفراد على تتبع التغييرات ويؤدي إلى الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو غيرها من المضاعفات.

أبل ليست شركة التكنولوجيا الأولى التي تضيف دعمًا لمراقبة ضغط الدم إلى الساعات الذكية، حيث توفر سامسونج حاليًا إمكانات مراقبة تخطيط القلب الكهربائي (ECG) ومراقبة ضغط الدم لسلسلة Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 5 وGalaxy Watch 6.