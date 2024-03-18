تكنولوجيا: إل جي تُقدم مكبر الصوت STANBYME إلى السوق العالمية لتوفّر المزيد من التخصيص في تجربة الترفيه الشخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، 18 مارس 2024: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن الإطلاق العالمي لمكبر الصوت StanbyME (طراز XT7S)، وهو أحدث مكبر صوت محمول لدى الشركة يعمل بانسجام مع شاشات LG StanbyME أو كمكبر صوت مستقل يمكن تشغيله وحمله إلى أي مكان.

صُمم مكبر الصوت StanbyME لإثراء تجربة الترفيه الداخلي والخارجي على حد سواء، حيث تلبي جودة الصوت الجذابة ومزايا تعدد الاستخدامات الرائعة أنماط الحياة والتفضيلات المتنوعة لدى المستخدمين اليوم. وهو مثالي للأشخاص المهتمين بالتصميم والذين يستمتعون بمشاهدة المحتوى والاستماع إلى الموسيقى في المنزل أو أثناء التنقل. وتم إطلاق مكبر الصوت في أسواق كوريا والولايات المتحدة حتى الآن، وسيتم توفيره في المزيد من المناطق لاحقاً.

سيقدم مكبر الصوت الحديث تجربة ترفيهية شاملة عند دمجه مع شاشة StanbyME، حيث يتميز بسهولة الاقتران والتحكم السلس من خلال جهاز التحكم عن بُعد الذي يأتي مع شاشة StanbyME. ويتيح ذلك للمستخدمين تشغيل وإيقاف مكبر الصوت والشاشة بسهولة بضغطة واحدة، إضافةً إلى سهولة وصلهما بسلاسة عبر البلوتوث. ويتميز مكبر الصوت StanbyME أيضاً بأداة مخصصة مع مركز تحكم متكامل ومريح يوفر نظرة عامة عن حالته.

ويزيد مكبر الصوت الجديد من مستوى المتعة السمعية والبصرية بفضل جودة صوته، حيث تجمع ميزة WOW Orchestra بينه وبين نظام الصوت المدمج في شاشة StanbyME، مما يؤدي إلى إنشاء إعداد صوتي موحّد وتقديم تجربة صوتية رائعة. علاوةً على ذلك، يعمل معالج α(Alpha)7 Gen 6 AI في مكبر صوت StanbyME على تحسين الصوت حسب نوع المحتوى، في حين توفر مضخمات الصوت المزدوجة مقاس 20 مم الموجودة في مكبر الصوت، صوت استريو عالي التردد وواضح ودقيق للغاية. وتعمل تقنية البث السلبي المزدوج الموجودة في مكبر الصوت على بث صوت جهير أعمق وأكثر وضوحاً.

يوفر مكبر الصوت StanbyME الجديد كلياً تنوع متعدد الأوجه، حيث يمكن أن يُكمّل شاشة StanbyME بسلاسة أو يُستخدم كمكبر صوت مستقل في أي مكان، مما يمنح المستخدمين مستوى رائع من المرونة التي تلبي جميع احتياجاتهم الترفيهية الصوتية. ويتم وصله بفضل الحامل المخصص دون أي عناء، مما يسمح للمستخدمين بتثبيته في الوضع المثالي للحصول على صوت محسن.

علاوةً على ذلك، يمتلك مكبر الصوت تصنيف IPX5 وما يصل إلى 16 ساعة من التشغيل ليضمن أداءً صوتياً ثابتاً في كل مكان تذهبون إليه. ويُمكن حمل StanbyME من مكان إلى آخر بسهولة بفضل هيكله الصغير وخفة وزنه (طوله 78 ملم وعرضه 326 ملم وسمكه 87 ملم ووزنه 0.9 كغ)، بينما توفر ميزة “إضاءة الحافة” تأثيرات الإضاءة الممتعة التي تضيف لمسة جمالية آسرة بصرياً لتحسين الحالة المزاجية والأجواء في أي مكان أو مناسبة.

يتوفر مكبر صوت StanbyME من “إل جي” حالياً عبر موقع LG.com في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأسواق الرئيسية الأخرى لاحقاً في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي “الأجهزة المنزلية وحلول الهواء”، “الترفيه المنزلي”، ” حلول مكونات السيارات” و”حلول الأعمال”. وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة “إل جي” من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com .