شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Suno نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تأليف مقطوعات موسيقية من "أوامر نصية" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ناشئة عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد للموسيقي يعرف بـ Suno ، وهو عبارة عن منشئ موسيقى يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) يمكنه إنشاء أغانٍ أصلية باستخدام كلمات نصية بسيطة.

وبحسب موقع gadgets360 الهندى، فقد تم الكشف عن منصة الذكاء الاصطناعي لأول مرة في يوليو 2023 عندما انتقلت إلى الإصدار التجريبي المفتوح وبدأت في إضافة مستخدمين إلى قناة Discord الخاصة بها لاختبار النموذج.

وفى وقت لاحق، سمح أيضًا للمستخدمين بإنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعي على واجهة الويب الخاصة به، و في ديسمبر 2023، تعاونت المنصة مع مايكروسوفت لإضافة امتداد لـ Copilot الذي سمح لمستخدمي Chatbot بإنشاء الأغانى أيضًا.

وسلط تقرير صادر عن رولينج ستونز الضوء على الأعمال الأعمق ورؤية الشركة، وفقًا للتقرير، يقوم Suno بإنشاء موسيقى أصلية فقط بناءً على مطالبات نصية بسيطة، و بمجرد إدخال المطالبة يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بإنشاء أغنية مدتها 15 ثانية في غضون دقيقة واحدة.

وتحتوى المنصة على مستويات مجانية ومدفوعة Pro وPremier ، ومن بين العديد من الترقيات يتم أيضًا منح المشتركين المدفوعين حقوقًا تجارية عامة للأغنية، بينما يُمنع أصحاب الحسابات المجانية من تحقيق الدخل من الأغاني.

وفى الوقت الحاضر، تبدأ الطبقة الاحترافية الأرخص بسعر 10 دولارات شهريًا، وأبرز التقرير أنه على الرغم من أن إنشاء الموسيقى يتم بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي الأصلي الخاص بـ Suno، فإنه بالنسبة للكلمات وعناوين الأغاني، فإنه يستخدم ChatGPT الخاص بـ OpenAI.

ولم تكشف الشركة الناشئة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة عن البنية أو أي تفاصيل أخرى حول نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، كما تثير السرية مشكلة متضاربة تتمثل في عدم معرفة مصدر البيانات التي تدربت عليها.

وأصبحت هذه مشكلة في العام الماضي، حيث أعربت صناعة الموسيقى الأمريكية عن مخاوفها للمنظمين بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم أغانيها المحمية بحقوق الطبع والنشر للتدريب عليها، ثم إنشاء أغانٍ مزيفة بعمق تشبه أصواتها.