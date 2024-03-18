تكنولوجيا: سلسلة Infinix Note 40 تنطلق رسمياً بشاشات OLED منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix اليوم رسمياً عن سلسلة هواتف Infinix Note 40 التي تتضمن إصدارات مميزة بشاشات OLED منحنية، وكاميرات بدقة 108 ميجا بيكسل.

هاتف Infinix Note 40 Pro+ 5G

يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED منحنية بزاوية 55درجة، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت، كما تتميز الشاشة بجودة عرض FHD+، وسطوع بنسبة 1300 nits، وتدعم الشاشة تعتيم 2160Hz PWM، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass، وتدعم Infinix الهاتف أيضاً بطبقة حماية.

كما يتميز هاتف Note 40 Pro+ 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع ميزة التكبير في المستشعر حتى 3 مرات، كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتدعم Infinix الهاتف بشريحة Cheetah X1، وهي شريحة مطورة من الشركة لدعم إدارة الطاقة وأيضاً تعزيز معايير الحماية، حيث تدعم تقنية الشحن بقدرة 100W.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، والتي يمكن أن تصل إلى نسبة 50% خلال 12 دقيقة من الشحن، بينما يمكن شحن البطارية لمدة 5 دقائق لعمر شحن 3 ساعات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 20W بتقنية شحن مغناطيسية من Infinix تعرف بتقنية “MagKit”.

كما ينطلق الهاتف بتقنية “Bypass Charging 2.0″، وهي تقنية مخصصة للألعاب تعمل على دفع الطاقة مباشرة إلى لوحة لتبريد الهاتف 4.5 درجة مئوية، كما يضم الهاتف غرفة تبريد بحجم كبير 3753 مم²، مع صفائح من الجرافيت.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية من JBL بنظام ستريو والذي يقدم إستجابة لمسية لتجربة غامرة في الصوتيات.

ويدعم Note 40 Pro+ 5G رقاقة معالج Dimensity 7020، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة إفتراضية، ويدعم الهاتف معايير IP53 في مقاومة رذاذ الماء والغبار، ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان التي تتضمن الأخضر بتصميم جلدي بلمسة ذهبية، وأيضاً اللون الأسود.

هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

يتميز هاتف Infinix Note 40 Pro 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FHD+.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7020، ويضم Note 40 Pro 5G كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت في ذاكرة LPDDR4X، وينطلق الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، والشحن اللاسلكي بقدرة 20W بتقنية MagKit، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما يدعم هاتف Infinix Note 40 Pro 5G اثنان من شرائح SIM، والإتصال بشبكات 5G، وتقنية Wi-Fi 5 (ac)، والبلوتوث، ويدعم الهاتف تحديث النظام لعامين وبرمجيات الحماية حتى 3 أعوام على أن ينطلق بواجهة Infinix XOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

هاتف Infinix Note 40 Pro

ينطلق هاتف Infinix Note 40 Pro برقاقة معالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وذاكرة إفتراضية 12 جيجا بايت، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 70W، والشحن اللاسلكي بقدرة 20W، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.78 إنش بتصميم محني، ومعدل تحديث 120Hz، مع طبقة حماية من Gorilla Glass، ويدعم معايير IP54.

هاتف Infinix Note 40

يتميز Infinix Note 40 بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD+.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر ISOCELL بحجم 1/1.67، ومن المقرر أن تتوفر سلسلة Infinix Note 40 بدءاً من 19 من مارس، على أن يتوفر Infinix Note 40 Pro+ 5G بسعر يبدأ من 310 دولار، بينما يتوفر Pro 5G بسعر يبدأ من 290 دولار، ويبدأ سعر Infinix Note 40 Pro من 260 دولار، وينطلق هاتف Note 40 بأقل تكلفة 200 دولار.

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