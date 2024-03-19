شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ميزة "أرشفة التطبيقات" في نظام Android 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى Google ميزة جديدة مثيرة للاهتمام قادمة إلى Android 15 تسمى "أرشفة التطبيقات"، وفقًا لمشعل الرحمن، الذي يكتب لموقع Android Authority، فإن هذه الميزة ستسمح لمستخدم Android بتوفير مساحة أكبر لتنزيل تطبيق أو حفظ صورة أخرى، أو لأي سبب آخر، ولكن هذا هو الشيء، بدلاً من إلغاء تثبيت أحد التطبيقات ثم إعادة تثبيته عندما تحتاج إليه مرة أخرى، ستتمكن من أرشفة التطبيق بدلاً من إلغاء تثبيته؛ سيوفر عليك هذا من الاضطرار إلى إعداده مرة أخرى عندما تحتاج إلى استخدامه، وفقاً لموقع phonearena.

تعد أرشفة التطبيقات حاليًا إحدى ميزات متجر Google Play، وليست إحدى ميزات Android، ولكن هذا سيتغير عندما يتم إصدار Android 15 وسيتم تشغيل الميزة على مستوى نظام التشغيل، واكتشف الرحمن ذلك بعد أن اكتشف في التحديث التجريبي لنظام Android 14 QPR2 أن Google تدعم أرشفة التطبيقات على مستوى نظام التشغيل، ولقد كان قادرًا على إظهار أزرار "الأرشيف" و"الاستعادة" في تطبيق الإعدادات، ويضيف مشعل الرحمن أنه بعد إصدار Android 14 QPR3 Beta 2، تمكن من تمكين ميزة أرشفة التطبيقات المدمجة في Android بشكل كامل.

يوضح مشعل الرحمن كيف يقوم بأرشفة تطبيق فيس بوك، الذي يشغل مساحة تخزينية تبلغ 387 ميجابايت، وبعد الضغط على زر "الأرشيف"، أصبح حجم التطبيق يبلغ 17.64 ميجابايت فقط، أي بانخفاض قدره 95.4%، عندما يضغط مشعل الرحمن على "استعادة"، يتم تنزيل التطبيق من خلال متجر Google Play وإعادة تثبيته، ولا يقتصر الأمر على استمراره في تسجيل الدخول إلى الحساب، بل لم يفقد التطبيق أي بيانات أثناء العملية.

لن يقوم إصدار Android من App Archiving بأرشفة التطبيقات يدويًا فحسب، بل سيقوم تلقائيًا بأرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا. في صفحة معلومات التطبيق الخاصة بالتطبيق، إذا قمت بالتبديل إلى "إدارة التطبيق في حالة عدم استخدامه"، فسيقوم Android بإزالة الأذونات، وحذف الملفات المؤقتة، وإيقاف الإشعارات، وأرشفة التطبيق إذا لم يتم استخدامه لبعض الوقت.

بينما تمكن مشعل من تشغيل الميزة في أحدث إصدار تجريبي من Android 14 QPR، فإنه يقول إنه لا ينبغي لنا أن نتوقع أن تكون ميزة أرشفة التطبيق جاهزة لوقت الذروة حتى يتم إصدار Android 15.