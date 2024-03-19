شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تبحث مع جوجل دمج محركها البحثي "جيميناي" في هواتف آيفون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة بلومبرج اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة أن شركة آبل تجري محادثات مع شركة جوجل لدمج محركها البحثي القائم على الذكاء الاصطناعي (جيميناي) في هواتف آيفون.

وقالت بلومبرج إن المفاوضات ترتكز على الترخيص باستخدام جيميناي في بعض الخصائص الجديدة التي ستدخل على نظام تشغيل هاتف آيفون هذا العام، مضيفة أنه لم تتحدد بعد شروط اتفاق يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ولا كيفية تنفيذها.

وقفز سهم ألفابت بأكثر من 6%، بينما ارتفع سهم أبل 2.5%، ومن غير المرجح الإعلان عن أي صفقة حتى شهر يونيو، حين تعقد أبل مؤتمرها السنوي للمطورين. هواتف آيفون وأجرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون في الآونة الأخيرة محادثات منفصلة مع شركة (أوبن.إيه.آي) مبتكرة برنامج الدردشة (تشات جي.بي.تي) بشأن استخدام نموذجها، وفقا لتقرير بلومبرج.

ومن شأن الصفقة المحتملة أن تساعد جوجل على توسيع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها لتشمل أكثر من ملياري جهاز نشط من أجهزة أبل، مما يعزز جهود عملاق البحث للحاق بشركة (أوبن.إيه.آي) المدعومة من مايكروسوفت. الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تساعد الصفقة أيضا في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ أبل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفقدت أبل لقب الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بعد انخفاض أسهمها بنحو 10% هذا العام.