شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفكر في تغيير تسمية "Apple ID" لـ "Apple Account".. كيف سيؤثر ذلك عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لإعادة تسمية Apple ID إلى Apple Account عبر منصات البرامج والمواقع الإلكترونية الخاصة بها مثل iCloud في وقت مبكر من هذا العام، والآن أكد مارك جورمان من بلومبرج هذا التغيير، وفقاً لموقع 9to5mac.

وفي رسالته الإخبارية Power On ، قال جورمان إن العلامة التجارية الجديدة "لحساب Apple" سيبدأ استخدامها في وقت لاحق من هذا العام عبر الإنترنت وفي إصدارات برامج Apple الرئيسية التالية، مثل iOS 18 لجهاز iPhone وwatchOS 11 لساعة Apple Watch.

تشير شركة Apple بالفعل إلى الأموال المضافة إلى معرف Apple باسم "رصيد حساب Apple"، وقال جورمان إن هناك فريق "حساب Apple" داخل الشركة، مع تغيير العلامة التجارية بالكامل في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يتم التخلص التدريجي من مصطلح Apple ID بالكامل، بعد أكثر من عقدين من بدء الشركة في استخدامه، وأسباب قرار شركة Apple غير معروفة، ولكن "حساب Apple" سيكون أكثر وضوحًا للعلامة التجارية.

ستقوم Apple بمعاينة نظام التشغيل iOS 18 وتحديثات البرامج الرئيسية الأخرى في مؤتمر المطورين WWDC في يونيو، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن تغيير العلامة التجارية إلى "حساب Apple" بعد ذلك، ومن المقرر أن يتم إصدار التحديثات على نطاق واسع في سبتمبر.