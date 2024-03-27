تكنولوجيا: ‏Xbox Cloud Gaming تطرح دعم الفارة ولوحة المفاتيح في الإصدار التجريبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفتقر إصدار الويب من Xbox Cloud Gaming إلى دعم الفارة ولوحة المفاتيح حتى اليوم. ويبدو ان الشركة تعمل على تمكين دعم الفارة ولوحة المفاتيح في الإصدار التجريبي المفتوح.

سيتمكن الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في لعب ألعاب Xbox Game Pass من السحابة من القيام بذلك بشكل عام من خلال تطبيق Xbox الأصلي.

ومن هناك، تكون جميع الألعاب التي أصدرتها الشركة عبر السحابة متاحة ومتوافقة مع أجهزتك.

ومع ذلك، لم تتمكن الألعاب السحابية عبر المتصفحات مثل Google Chrome من الاستفادة من إدخال لوحة المفاتيح والفارة، مما يجعلها عديمة الفائدة بشكل فعال على جهاز الحاسب.

وقد أعلن المصدر Xbox Insider أن إدخال الفارة ولوحة المفاتيح أصبح متاحًا الآن من خلال المتصفحات المدعومة لألعاب معينة في السحابة.

في الوقت الحالي، يبدو أن هذه المنافذ المدعومة هي Google Chrome و Microsoft Edge. ومن موقع Xbox السحابي، سيتمكن المستخدمون من اللعب من جهاز الحاسب أو جهاز Chromebook باستخدام متصفح، إذا اختاروا ذلك.

على الرغم من أن هذه الميزة متاحة مجانًا للمشتركين، إلا أنه يجب تمكينها. يلاحظ Xbox أنه يمكن للمستخدمين النقر فوق صورة ملفهم الشخصي من الموقع السحابي وتمكين “ميزات المعاينة” في الإعدادات. ومن هناك، ستتعرف بعض الألعاب على إدخالات الفارة ولوحة المفاتيح.

من الجدير بالذكر أيضًا أن هذا لا ينطبق على كل لعبة سحابية حتى الآن. أصدرت Xbox قائمة بالألعاب الموجودة على السحابة والتي ستعمل باستخدام الفارة ولوحة المفاتيح من المتصفح.

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

ستحتاج أيضًا ألعاب Xbox السحابية إلى أن تكون في وضع اكمل الشاشة حتى تعمل لوحة المفاتيح والفارة بشكل صحيح.

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