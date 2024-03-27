شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يحتاج إكس بوكس لمزيد من متاجر الألعاب التابعة لجهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع فيل سبينسر، الرئيس التنفيذي للألعاب في مايكروسوفت، برؤية جريئة لمستقبل إكس بوكس، حيث كسر الجدران بين وحدات التحكم والسماح للاعبين بشراء الألعاب من متاجر مختلفة، وليس فقط واجهة متجر إكس بوكس الرسمية.

في مقابلة مع Polygon، أعرب سبنسر عن إحباطه من الأنظمة البيئية المغلقة حاليًا في ألعاب وحدة التحكم، حيث يقتصر قيام اللاعبين بشراء الألعاب من خلال متجر الشركة المصنعة لوحدة التحكم.

وأضاف أنه يريد مستقبلًا يستطيع فيه لاعبو Xbox الوصول إلى متاجر مثل Epic Games Store مباشرة على وحدات التحكم الخاصة بهم، على غرار الحرية التي يتمتع بها لاعبو الكمبيوتر الشخصي. ألمح سبنر أيضًا إلى جهاز Xbox محمول.

ويعتقد سبنسر أن هذا الانفتاح سيفيد جميع الأطراف المعنية، حيث سيكون لدى اللاعبين المزيد من الخيارات وربما صفقات أفضل بسبب المنافسة بين المتاجر، كما سيصل مطورو الألعاب إلى جمهور أوسع.

ويمكن لمصنعي وحدات التحكم، مثل مايكروسوفت، جذب المزيد من اللاعبين من خلال تقديم تجربة تشبه تجربة الكمبيوتر الشخصي.

وفقًا لسبنسر، أصبح نموذج الأعمال التقليدي لوحدة التحكم، حيث يتم بيع وحدات التحكم بخسارة مع توقع استرداد التكلفة من خلال مبيعات الألعاب، غير مستدام. ويشير إلى تباطؤ قانون مور، الذي جعل تطوير الأجهزة أرخص في الماضي، والشعبية المتزايدة لأجهزة الكمبيوتر والألعاب المحمولة كعوامل تتحدى النموذج الحالي.

إذا تحققت رؤية سبنسر، فقد يرى لاعبو Xbox قريبًا وقتًا يمكنهم فيه تشغيل وحدات التحكم الخاصة بهم وتصفح متاجر الألعاب المتعددة، تمامًا كما يفعل لاعبو الكمبيوتر الشخصي اليوم.