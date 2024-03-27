واتساب يطرح ميزة جديدة خاصة بالصور والفيديوهات

الشارقة - اميمة ياسر - يعمل تطبيق واتساب لنظام أندرويد لتوفير ميزة جديدة ستجعل عملية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة أسهل مما هى عليه حاليًا، حيث تضيف الميزة الجديدة خيار إعداد يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون إرسال الوسائط بجودة عالية أو بجودة قياسية.

بمجرد تحديده، سيستخدم التطبيق تلقائيًا هذا التفضيل لجميع تحميلات الوسائط المستقبلية، وكانت واتساب قد طرحت مؤخرًا الميزة للسماح للمستخدمين بتثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل فى الدردشات الفردية والجماعية.

تم رصد الميزة الجديدة بواسطة متتبع تحديث WhatsApp WABetaInfo فى الإصدار التجريبى من واتساب لنظام أندرويد 2.24.7.17.

بدأ طرح الإصدار التجريبى لنظام أندرويد للمختبرين يوم الاثنين من خلال برنامج Google Play Beta، والتحديث الجديد يمنح المستخدمين القدرة على ضبط جودة تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة عبر الإعدادات، مما يلغى الحاجة إلى تكرار العملية فى كل مرة مع تحميل وسائط جديدة.

يمكن رؤية خيار الإعداد الجديد ضمن قائمة التخزين والبيانات، ويحمل عنوان جودة تحميل الوسائط ويقال أنه يحتوى على خيارين للجودة القياسية وجودة HD، بمجرد قيام المستخدم بتحديد خيار ما، ستتبع التحميلات المستقبلية التفضيل.