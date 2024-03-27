شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موصفات هاتف Pixel 9 Pro قبل طرحه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُصنف سلسلة Pixel من جوجل باستمرار بين أفضل هواتف Android، وسلسلة Pixel 8، التي توجت بالأفضل لعام 2023 في MWC 2024، ليست استثناءً، وبفضل الميزات المتطورة مثل شاشة عرض 120 هرتز وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ودعم موسع للبرامج، قدمت Google أفضل تجربة Android حتى الآن لمستخدمي هواتفها الذكية.

ومع ذلك، فإن الترقب للخطوة التالية من Google مرتفع، وكل الأنظار الآن تتجه نحو ما تخبئه الشركة للجيل التالي من هواتف Pixel، وخاصة Pixel 9 Pro، وفقاً لموقع indiatoday.

على الرغم من أن الإطلاق لا يزال بعيدًا بعض الشيء، ومن المتوقع في وقت ما في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر مثل العام الماضي، إلا أن التسريبات والشائعات تنتشر بالفعل عبر الإنترنت، وتقدم لمحة عن التطورات المحتملة في التصميم والأداء وتكنولوجيا الكاميرا لجهاز Pixel 9 Pro، وفيما يلي نظرة سريعة على كل ما نعرفه حتى الآن عن هاتف Pixel 9 Pro القادم.

تجديد تصميم Pixel 9 Pro: حواف مسطحة ووحدة كاميرا مدمجة

تشير العروض المسربة إلى أن Pixel 9 Pro سيتبنى اتجاه الحافة المسطحة، على غرار هواتف iPhone وSamsung Galaxy الحديثة، ويعكس خيار التصميم هذا Pixel Fold مع الحفاظ على شريط الكاميرا المميز، في حين تشير الأبعاد المسربة إلى شاشة أصغر لطراز Pro، يشير Ross Young المطلع على الصناعة إلى أن جميع هواتف Pixel 9 ستتميز بشاشات أكبر من سابقاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض التسريبات الأخيرة عروضًا ومقطع فيديو يوضح بالتفصيل التصميم المحتمل لجهاز Pixel 9 Pro، ويتميز الجهاز بشاشة مسطحة مزودة بكاميرا مثقوبة، ويتميز بتصميم جمالي مدمج ولكنه أنيق يذكرنا بالعروض الرئيسية الحديثة.

عنصر تصميم آخر مثير للاهتمام هو تقنية "Adaptive Touch" المشهورة، ويقال إن جوجل ستضيف وظيفة لمس تكيفية جديدة إلى هواتف Pixel، على غرار اللمس المائي الذي رأيناه في سلسلة OnePlus 12 ولكن مع المزيد من الميزات، بالنسبة لهاتف Pixel 9 Pro، ستعمل ميزة "Adaptive Touch" هذه على ضبط حساسية الشاشة تلقائيًا بناءً على بيئة المستخدم ونشاطه، مما قد يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة.

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Tensor G4 وإمكانية الشحن بشكل أسرع

من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Pixel 9 بواسطة شريحة Tensor G4 الداخلية من Google، وهي ترقية من شريحة G3 الحالية، وبينما ألمحت الشائعات الأولية إلى شريحة مخصصة جديدة تمامًا، تشير التقارير الأخيرة إلى تأجيل مثل هذه الخطط إلى Pixel 10 في عام 2025، وقد يكون Pixel 9 أيضًا من بين الهواتف الأولى التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2 القادم، مما يوفر أسرع وأكثر ملاءمة. قدرات الشحن.

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Android 15 ومساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي

كما هو الحال دائمًا، من المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن أحدث إصدار لها من نظام التشغيل Android جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 9، يُشاع أن هذا العام هو Android 15، ومن المرجح أن يكون Pixel 9 هو أول هاتف يتم إطلاقه به. لا تزال بعض الميزات المحددة طي الكتمان، ولكن شركة Google معروفة بدفعها لحدود برامج الهاتف المحمول.

يقترح Whispers أيضًا مساعدًا جديدًا "Pixie" مدعومًا بشريحة Gemini AI من Google، وقد يعمل هذا المساعد دون اتصال بالإنترنت على الجهاز نفسه، ومن المحتمل أن يقدم وظائف تتجاوز مساعد Google الحالي، ومع ذلك، قد تقيد قيود ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) هذه الميزة على طرازات Pixel 9 التي تحتوي على أكثر من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

عدسة مقربة وتحسينات الذكاء الاصطناعي في الكاميرا

تشتهر هواتف Pixel بكاميراتها الاستثنائية، ومن المتوقع أن تأخذ Google التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول خطوة أخرى إلى الأمام مع سلسلة Pixel 9، وتشير التسريبات إلى أن أهم ترقية للكاميرا قد تكون تضمين عدسة مقربة في هاتف Pixel 9 القياسي، ومن المحتمل أن تتطابق مع طراز Pro لأول مرة، ومن المرجح أن تواصل Google اتجاهها المتمثل في إعطاء الأولوية لمعالجة البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لرفع أداء الكاميرا.

تاريخ إطلاق Pixel 9 Pro India والسعر المتوقع

تقليديًا، تطلق Google هواتف Pixel الخاصة بها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وهذا العام أيضًا، يمكننا أن نتوقع الكشف الرسمي عن الهاتف في أوائل شهر أكتوبر تقريبًا، يليه توفر المتجر بعد أسبوع، أما بالنسبة للسعر، فبعد زيادة سلسلة Pixel 8، من المتوقع أن يبدأ سعر Pixel 9 بحوالي 700 دولار ونسخة Pro بسعر 1000 دولار، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه المعلومات مبنية على تسريبات وشائعات، سيتعين علينا انتظار الإطلاق الرسمي لرؤية الصورة الكاملة.

والجدير بالذكر أن جميع التفاصيل مجرد شائعات ولن يتم تأكيد التفاصيل النهائية إلا أثناء الإطلاق النهائي.