شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لجعل واتساب أكثر ذكاءً.. تعرف على أبرز مميزات التطبيق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة ميتا لمنح منصة المراسلة الفورية الخاصة بها، واتساب، مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعى (AI)، وتشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على تطوير واختبار ميزات مثل برنامج الدردشة الآلى AI، ومحرر الصور AI داخل التطبيق، والتحسينات المصممة لجعل التفاعل وإنشاء المحتوى داخل التطبيق تجربة أكثر ذكاءً وسهولة فى الاستخدام، وفقًا لموقع indiatoday.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo، وهو موقع ويب معروف بتتبع تحديثات واتساب، ويختبر ميزات جديدة تستفيد من نموذج الذكاء الاصطناعى الخاص بـ Meta، وحاليًا، تقوم الشركة بتجربة برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى ومحرر الصور على أحدث الإصدارات التجريبية من واتساب، ويتم دمج هذه الميزات من خلال محرر صور جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور مشابهة للملصقات التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على واحدة من أكثر الإضافات إثارة: برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى، وسيتم الوصول إلى برنامج الدردشة الآلى هذا، الذى أطلق عليه WABetaInfo اسم "Meta AI"، مباشرة داخل تطبيق WhatsApp، مما يمكّن المستخدمين من طرح الأسئلة واسترداد المعلومات دون مغادرة التطبيق على الإطلاق.

التالى هو محرر الصور AI، وتسمح هذه الميزة، قيد الاختبار فى إصدار تجريبى منفصل، للمستخدمين بتحرير صورهم أو معالجتها بشكل إبداعى، وباستخدام ميزة الذكاء الاصطناعى الإبداعية هذه فى واتساب، سيتمكن المستخدمون من تكبير صورهم أو تطبيق تأثيرات فنية أو حتى تغيير الخلفية بالكامل، وكل هذا يسمح بتحرير الصور مباشرة داخل واتساب، وستمهد هذه الميزة، بالإضافة إلى القدرة التى تم الإبلاغ عنها مسبقًا لإنشاء ملصقات وصور داخل التطبيق، الطريق لطريقة أكثر تفاعلية وممتعة للمشاركة على المنصة.



ومن خلال مشاركة الأفكار حول كيفية قدرة المستخدمين على الاستفادة من هذه الميزة فى المستقبل، يشير التقرير إلى أن واتساب يستكشف ترقية مهمة لتجربة المستخدم: دمج استعلامات Meta AI فى شريط البحث، وهذا يعنى أنك لن تحتاج إلى الانتقال إلى نافذة دردشة منفصلة للتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعى، وبدلًا من ذلك، ستتمكن من كتابة أسئلتك أو أوامرك مباشرةً فى شريط البحث، مما يسهل وصولك إلى المعلومات والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعى، ولا يوفر هذا التكامل الوقت فحسب، بل يعزز أيضًا إمكانية الوصول، مما يجعل إمكانات Meta AI متاحة بسهولة فى متناول يدك.

ومن المتوقع أن يكون طرح هذه الميزات تدريجيًا، ومن المحتمل أن يتم تقديم كل واحدة منها بشكل مستقل فى الأيام المقبلة، وفى نهاية المطاف، ستكون هذه الوظائف متاحة عبر جميع المنصات، مما يجعل تجربة واتساب أكثر ذكاءً وتنوعًا للجميع.

مع إضافة روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعى ومحرر الصور ووظائف البحث الأكثر سهولة، تضع Meta الأساس لتطبيق واتساب أكثر ذكاءً، وتعد هذه الميزات بتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع المنصة، وفتح الأبواب لتجربة اتصال أكثر إبداعًا وغنية بالمعلومات وكفاءة.