شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الحرارة والجفاف سبب تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث، أن كمية الطاقة الكهرومائية التي تم توليدها في غرب الولايات المتحدة العام الماضي هي الأدنى منذ أكثر من عقدين، حيث انخفض توليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة بنسبة 11% خلال السنة المائية الماضية 2022 _ 2023 مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن متصفح بيانات الكهرباء التابع لإدارة معلومات الطاقة فهو أدنى مستوى له منذ عام 2001.

ويشمل ذلك الولايات الواقعة غرب داكوتا وتكساس، حيث يتم توليد 60% من الطاقة الكهرومائية في البلاد، وتصادف أن هذه هي الولايات أيضًا بما في ذلك كاليفورنيا، ونيفادا، وأريزونا، ونيو مكسيكو التي يمتصها تغير المناخ بشكل متزايد، وفي انقلاب الحظوظ، كانت الولايات الأكثر رطوبة في الشمال الشرقي وهي في العادة مراكز لتوليد الطاقة الكهرومائية هي الأكثر تضررا، ويمكنك إلقاء اللوم على الحرارة الشديدة والجفاف في انخفاض الطاقة الكهرومائية في العام الماضي، وفقا لتقرير ذا فيرج .

كل هذا يغذي حلقة مفرغة

ويقول التقرير، هذا يخلق حلقة مفرغة فالجفاف يقلل من كمية الطاقة النظيفة المتاحة من السدود الكهرومائية، ولتجنب نقص الطاقة، ينتهي الأمر بالمرافق إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري لتعويض الفارق، ويؤدي ذلك إلى المزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ، مما يجعل الجفاف أسوأ.

وكانت الحرارة مشكلة أخرى في غرب الولايات المتحدة خلال السنة المائية الأخيرة، والتي تبدأ في أكتوبر من أجل حساب تساقط ثلوج الشتاء وأمطار الصيف، و ارتفعت درجات الحرارة بشكل مذهل بمقدار 30 درجة فهرنهايت فوق المعدل الطبيعي في شمال غرب المحيط الهادئ خلال موجة الحر فى مايو 2023.

وتعتمد الولايات الغربية عادةً على كتل الثلوج التي تذوب ببطء للحصول على المياه خلال أشهر الصيف الجافة، لكن الكثير من تلك الكتل الثلجية اختفت مع ارتفاع الحرارة في شهر مايو.

وقد ترك ذلك الشمال الغربي بإمدادات مياه أقل من المتوسط ​​لبقية العام المائي، وانخفضت الطاقة الكهرومائية في واشنطن وأوريجون بنسبة 20 % على الأقل خلال العام المائي الماضي، وتشكل الولايتان مجتمعتان عادة 37% من قدرة الطاقة الكهرومائية في البلاد.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت ولاية كاليفورنيا بعض الراحة من الجفاف الشديد الذي ابتلي به الجنوب الغربي منذ عقدين من الزمن، و كانت سلسلة العواصف النهرية الجوية في عام 2023 بمثابة سيف ذو حدين، حيث أسقطت كميات قياسية من الثلوج والأمطار في أجزاء من الولاية بينما تسببت أيضًا في فيضانات كارثية في المجتمعات الأكثر اعتيادًا على الطقس الجاف.

ولكن في حين ارتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في ولاية جولدن ستايت العام الماضي، فمن المتوقع أن ينخفض ​​مرة أخرى هذا العام.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 12% في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وكلما قلت الطاقة الكهرومائية، عادة ما يكون هناك المزيد من التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم، مما يؤدي إلى زيادة توليد الطاقة لسد الفجوات.

لقد رأينا ذلك يحدث على نطاق عالمي في عام 2023، فقد زادت انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة في جميع أنحاء العالم بمقدار 410 ملايين طن متري في العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبًا إضافة التلوث الناتج عن أكثر من 1000 محطة جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، لماذا؟ فقد خلق الجفاف " عجزاً استثنائياً " في الطاقة الكهرومائية وخاصة في الولايات المتحدة والصين، الدولتين الأكثر إنتاجاً للتلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب ، وكان هذا وحده مسؤولاً عن 40% من الارتفاع في الانبعاثات العالمية العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية .