شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تجعل أجهزة الكمبيوتر القديمة أكثر قابلية للترقية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك AMD الكثير من معالجات الكمبيوتر المتميزة في تشكيلة Ryzen 7000 ، لكنها لم تتخلى بعد عن شرائح الجيل الأخير، كما يتضح من إعلانها الأخير.

وكشفت الشركة النقاب عن العديد من وحدات المعالجة المركزية الجديدة خلال حدث في الصين، وبينما كنا نتوقع إلى حد كبير شرائح AM5 في هذه المرحلة، فإننا نشهد أيضًا سلسلة Ryzen 5000XT غير المعلنة سابقًا، وهذه أخبار جيدة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون اللوحات الأم AM4 ويريدون الترقية، لكن التفاصيل نادرة في الوقت الحالي.

وتظهر لنا شريحة مسربة، والتي تأتي من مسرب الأجهزة المتكرر HXL على X وتم عرضها بواسطة AMD في هذا الحدث، اثنين من وحدات المعالجة المركزية Ryzen 8000 الجديدة إلى جانب Ryzen 5000XT ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وهناك أيضًا إشارات إلى وحدات المعالجة المركزية الموجودة بالفعل في السوق، مثل Ryzen 5 5600GT وRyzen 5 5500GT التي تم إطلاقها مؤخرًا، بالإضافة إلى الرقائق القديمة من سلسلة Ryzen 3000 وAthlon 3000G.

فى الوقت الحالي، لا نعرف أي شيء بخلاف حقيقة أن AMD ستطلق وحدات المعالجة المركزية Ryzen 5000XT، على الأرجح في المستقبل القريب، بالإضافة إلى اثنين من وحدات المعالجة المركزية الجديدة من سلسلة 8000.

ويمثل Ryzen 5000XT إضافة جديدة غامضة إلى التشكيلة، مما يدل على أن AMD لا تزال غير مستعدة تمامًا للتخلي عن مقبس AM4 القديم وهو خبر رائع لأولئك الذين يستخدمونه، و هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها AMD تحديثًا لمعالج XT أيضًا، وحدث الشيء نفسه مع سلسلة Ryzen 3000، التي تلقت لاحقًا تحديث XT ولكن لسوء الحظ، لم يكن هناك الكثير لتكتب عنه في المنزل.

وعززت معالجات Ryzen 3000XT من AMD سرعات الساعة بمقدار 100 ميجا هرتز إلى 200 ميجا هرتز مقارنة بالنماذج الأساسية، مما يعني أن أدائها كان إلى حد كبير نفس أداء نظيراتها.

وتم إصدار أجزاء XT بعد عام واحد، وكان سعرها مرتفعًا جدًا مقارنة بما كان عليهم تقديمه ولم تحقق نجاحًا كبيرًا، وسرعان ما تبعتها سلسلة Ryzen 5000 (الأفضل بكثير).

و من المرجح أن تكون Ryzen 7 8700F وRyzen 7 8400F نسختين مهملتين من وحدات APU الحديثة من AMD، وRyzen 5 8500G وRyzen 7 8700G، ومع ذلك، فإن اللقب "F" الموجود على الرقائق الجديدة يشير إلى أنها لن تحتوي على بطاقة رسوميات مدمجة، على عكس الأجزاء G.