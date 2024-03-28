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تكنولوجيا: شركة BOE تستعد لإنتاج كافة وحدات OLED المخصصة لهاتف iPhone SE 4

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من مصدر صناعي على أن شركة BOE ستكون مورد ابل الرئيسي للشاشات المخصصة لهاتفها المرتقب iPhone SE 4.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف iPhone SE منخفضة التكلفة، ومن المتوقع أن تعتمد ابل على شركة BOE كمورد رئيسي للشاشات المخصصة للجيل القادم من السلسلة.

ويضم هاتف iPhone SE 4 شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، كما تؤكد التقارير على أن سامسونج لن تكون من بين موردي الشاشات المخصصة لهذا الإصدار نظراً للتكلفة المنخفضة التي حددتها ابل لكل لوحة مخصصة لهذا الإصدار.

كما يوضح التقرير أن سامسونج حددت تكلفة إنتاج كل وحدة من شاشات OLED بحجم 6.1 إنش بسعر 30 دولار بينما حددت ابل تكلفة إنتاج كل وحدة بقيمة 25 دولار فقط، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن السعر المحدد من ابل أقل من المستوى المحدد أيضاً من عمالقة التصنيع في الصين.

لذا مع خروج سامسونج من سلاسل توريد شاشات OLED لهذا الإصدار، من المتوقع أن تتولى BOE إنتاج كافة وحدات شاشات OLED المخصصة لهاتف iPhone SE 4.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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