تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة ألعاب جديدة بدقة 4K ومعدل تحديث 160Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة MSI عن شاشة الألعاب MSI MPG 274URF QD التي تنطلق بدقة 4K ومعدل تحديث 160Hz.

تتميز شاشة الألعاب الجديدة من MSI بتقنية IPS وجودة عرض 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 160Hz، وتتميز بأبعاد 16:9، وتدعم الشاشة أيضاً إستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية GtG لخفض الضبابية مع الحركة السريعة في الألعاب لأدنى مستوى.

كما تدعم الشركة شاشة MPG 274URF QD بتقنية “Quantum Dot” في الإضاءة الخلفية، وهي تقنية تدعم نطاق واسع من تدرج الألوان بنسبة 145% من معايير sRGB لإنتاج ألوان أكثر واقعية وحيوية مقارنة بالشاشات التقليدية.

أيضاً تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتباين 1000:1، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 400، ونسبة سطوع 400 nits لتعزيز التجربة المرئية.

وللإتصال تأتي شاشة MPG 274URF QD بمنفذ USB C لدفع طافة بقدرة 65W لشحن أجهزة الحاسب أو الأجهزة الأخرى، وتضم الشاشة أيضاً منفذ DisplayPort 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.1 لدعم الإتصال بأجهزة الحاسب أو منصات الألعاب.

كما تأتي الشاشة بمدخل للسماعات، وقاعدة توصيل USB hub تشمل 2 من منافذ USB A، ومنفذ upstream USB B لتحديث البرمجيات أو إتصال الملحقات.

من جانب أخر تتكامل الشاشة مع تقنية NVIDIA G-SYNC، وتقنية AMD FreeSync لدعم معدل تحديث متغير وإنسيابي للإطارات، مع خفض تمزق الشاشة لتجربة مميزة في الألعاب.

كما تنطلق الشاشة بمميزات “MSI G.I” الذكية للألعاب، والتي تتيح للمستخدم ضبط إعدادات الشاشة بإستخدام الإختصارات في لوحة المفاتيح، مع إمكانية التبديل بين ملفات تحسين الآداء في الألعاب، كما تدعم الشاشة إضاءة “Mystic Light RGB”.

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