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شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا.. دور محوري في تحقيق مستهدفات المملكة وخلق قطاعات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الرئيس بالرياض.
وتأتي زيارة سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، امتدادًا لاهتمام وحرص القيادة أيدها الله.
وكذلك تأكيدًا على الدور المحوري الذي تتولاه الهيئة في تحقيق مستهدفات المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعمل "سدايا" على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتلعب دورًا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة، كما تتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
كذلك ترسخ "سدايا" موقع المملكة كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير القوى العاملة، ووضع السياسات التنظيمية والتشريعات المشجعة على خلق بيئة محفزة للجهات والأفراد وجذب الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الواعد.
أيضا تدعم تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتأتي زيارة سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، امتدادًا لاهتمام وحرص القيادة أيدها الله.
وكذلك تأكيدًا على الدور المحوري الذي تتولاه الهيئة في تحقيق مستهدفات المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
اقتصاديات البيانات والذكاء الاصطناعي في السعوديةويرأس سمو ولي العهد يحفظه الله مجلس إدارة "سدايا" من منطلق اهتمامه بتعزيز الدور الريادي للمملكة في اقتصاديات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يعد دليلًا على المكانة التي تتبوأها الهيئة كجهة تحقق تلك التطلعات.
وتعمل "سدايا" على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتلعب دورًا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة، كما تتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
كذلك ترسخ "سدايا" موقع المملكة كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير القوى العاملة، ووضع السياسات التنظيمية والتشريعات المشجعة على خلق بيئة محفزة للجهات والأفراد وجذب الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الواعد.
الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعيكما وتحرص "سدايا" على تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أيضا تدعم تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.