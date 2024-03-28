تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن إصدارها الخاص من كاميرة X100VI إحتفالاً بالذكرى السنوية 90

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm عن إصدارها الخاص من كاميرة X100VI التي تقدم من الشركة في الذكرى السنوية 90 لإنطلاق العلامة التجارية.

تتوفر كاميرة X100VI بإصدار محدود 1934 وحدة، حيث يتميز هذا الإصدار بالشعار التاريخي لشركة “Fujifilm” الذي إستخدم من الشركة في 1934 تعبيراً عن تراث الشركة، على أن يتوفر الإصدار المحدود في جميع الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في 29 من مارس في إختيار 256 فائزاً في السوق الصيني بشكل عشوائي بعملية حوسبة للفوز بالإصدار المحدود.

كما يتميز الإصدار المحدود من كاميرة X100VI بتصميم مميز باللون الفضي، كما تأتي الكاميرة في صندوق تغليف بتصميم تذكاري.

أيضاً تتوفر X100VI مع حزام مخصص لحمل الكاميرة، وزر خاص إضافي للغالق، كما تقدم Fujifilm بطاقة تذكارية في الصندوق تستعرض من خلاله رحلة الشركة.

وفي السوق الصيني بشكل خاص تقدم Fujifilm المجموعة مع هدايا تذكارية تشمل بطارية ليثيوم، وبطاقة ذاكرة SD بسعة 256 جيجا بايت، مع حقيبة مخصصة لحفظ الكاميرة، ومن المقرر أن يأتي الإصدار المحدود بضمان لمدة عامين.

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