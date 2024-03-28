شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف أدوات ذكاء اصطناعى جديدة لتقديم تقييمات للمتسوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الآن للمتسوقين الذين يستخدمون موقع جوجل للهاتف أو تطبيقاته تحسين عمليات البحث باستخدام أدوات مصممة لمساعدتهم على تحديد نوع السترة أو العنصر الآخر الذي يبحثون عنه بالضبط.

ويتم الآن طرح ميزة "توصيات الأنماط" للمتسوقين المسجلين الدخول في الولايات المتحدة، وتتيح للمستخدمين تقييم العناصر في عمليات البحث الخاصة بهم حتى يتمكنوا من التقاط تفضيلاتهم، مثل تقييمات Tinder أو Netflix ولكن باستخدام القمصان.

وبعد العثور على الملابس التي يحبونها، يمكن للمتسوقين تحديد العلامات التجارية التي يحبونها، والتي ستعرض على الفور المزيد من الملابس من تلك التحديدات.

وقامت جوجل سابقًا باختبار أدوات الذكاء الاصطناعي التى تساعد الأشخاص في العثور على المزيد من العناصر التي يحبونها، وفى نوفمبر، قام المستخدمون في تجربة البحث التوليدية الخاصة بالشركة باختبار ميزة إنشاء الصور التي تجمع السترات والملابس الأخرى معًا بناءً على المطالبات.

ويمكن للأشخاص بعد ذلك العثور على عناصر مماثلة بناءً على صورة الذكاء الاصطناعى، واختبرت الشركة أيضًا تجربة افتراضية حتى يتمكن المتسوقون من رؤية كيف تبدو الفساتين من العلامات التجارية عليها، كلا الميزتين متاحتان الآن على Google Shopping.

وتنضم جوجل إلى منصات التجارة الإلكترونية الأخرى في جلب أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى التسوق، مثل مساعد التسوق في أمازون الذى يجيب على استفسارات العملاء حول المنتجات.

وبينما بدأ برنامج الدردشة الآلي في اختلاق النكات عن جيف بيزوس، طرحته أمازون لمجموعة مختارة من المستخدمين، و تقدم الشركة أيضًا توصيات بشأن الحجم مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا تزال ميزات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي جديدة ويمكن أن تؤدي إلى عناصر مشكوك فيها، وقالت ميا ساتو من The Verge إن تجربة التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي أثبتت أنها مربكة وأنتجت ملابس لم يتم تصميم نماذج أولية لتناسب البشر الآخرين.