شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاشتاجات تتضمن رؤية شاملة للدراما الرمضانية وتستعرض آراء أشهر صناع المحتوى في الأعمال المعروضة وأداء النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدنا منذ سنوات طويلة على متابعة عشرات الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من أن الدراما الرمضانية تحتل أهمية خاصة منذ فترة طويلة، إلا أن سباق الدراما الرمضاني أصبح مزدحمًا للغاية ويضم أكثر من 45 مسلسلًا وعملًا دراميًا متنوعًا، وهو ما يجعل من المستحيل على أي مشاهد متابعة كل الأعمال الدرامية على مدار اليوم.

ولذلك حرصت منصة تيك توك على إطلاق أدوات مبتكرة لمساعدة مجتمعها على متابعة الدراما الرمضانية بسهولة. فمع بدء الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، أطلقت المنصة #WhatToWatch و #مسلسلات_رمضان والذين يتضمنوا دليلًا شاملًا للدراما الرمضانية لعام 2024، لمساعدة أفراد مجتمع تيك توك من الوصول للمحتوى المناسب والتعرف على أفضل المسلسلات المعروضة وأكثر ما يميزها والنجوم المشاركين فيها وأدائهم ولقطات من العمل، من خلال البحث عن الفيديوهات الموجودة على هذا الهاشتاج.

ليس هذا فقط، حيث ينشر صناع المحتوى فيديوهات باستخدام الهاشتاجات يذكرون فيها توصياتهم وملاحظاتهم على كل برنامج ومسلسل فى رمضان. كما يمكن أيضًا للمتابعين نشر توصيتهم الخاصة ومشاركتها مع الأسرة و الاًصدقاء، أو يستفيد من توصية شخص ما على تيك توك بخصوص برنامج أو عمل فني معين. لقد تم إطلاق هذا الهاشتاج ليضم أفكارًا كثيرة تساعد أفراد مجتمع تيك توك في الوصول لمحتواهم المفضل.

ومن بين صناع المحتوى المهتمين بالدراما الرمضانية وستجدهم على هاشتاجات #WhatToWatch و #مسلسلات_رمضان هو عبدالرحمن دردير (@darrdeer) ، ويصل عدد متابعيه إلى 177 ألف متابع ومن خلال محتواه على تيك توك، يقوم بتقييم أفلام ومسلسلات رمضان بالإضافة لتقديم ملخص عن الحلقات لإشراك الجمهور ومساعدتهم في اختيار مسلسلاتهم المفضلة. أما علاء إسماعيل (@Moviehustler) ، والذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 700 ألف متابع، فيستعرض وجهة نظره الخاصة حول مهارات الفنانين وادائهم التمثيلي خلال الدراما الرمضانية، كما يقدم ملخصًا عن رأيه في مسلسلات رمضان من خلال عرض لقطات من المسلسلات مع التعليق الصوتي. ويقوم عبد الرحمن فاروق(@abdelrahmanfarouk04)الذي يبلغ عدد متابعيه 648 ألف متابع بمراجعة المسلسلات وأداء الممثلين أيضًا من خلال سرد أفضل اللقطات والاشادة بالمهارات التمثيلية التي ظهرت في مسلسلات رمضان.

تدعم تيك توك أفراد مجتمعها دائمًا على مدار العام وخاصة خلال شهر رمضان، للاستمتاع بالمحتوى الذي يميز هذه الفترة، وتخطيط أوقاتهم والاستمتاع باليوم الرمضاني دون قضاء المزيد من الوقت للبحث عن أفضل محتوى درامي رمضاني.



تيك توك تطلق WhatToWatch (1)



تيك توك تطلق WhatToWatch (2)